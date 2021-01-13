Синоптики обіцяють сильні морози в Україні, тому автомобілістам необхідно підготувати автомобіль до примх природи.

АвтоОбоз підготував прості та корисні поради, які дозволять успішно користуватися автомобілем навіть у люту холоднечу.

Для того щоб холоди для водія і його автомобіля пройшли без неприємних сюрпризів і наслідків, досить слідувати десятку простих порад. Нічого нового в них немає, але щоразу більшість автомобілістів про них чомусь забувають.

Порада #1: якщо ви давно не міняли акумулятор, то це необхідно зробити до того, як він остаточно вийде з ладу. У сильний мороз після нічного простою на відкритій стоянці машина може не завестися. У середньому сучасні АКБ слугують по 4-5 років. У будь-якому разі перед запуском двигуна рекомендується ввімкнути на 10-15 секунд дальнє світло, щоб прогріти електроліт та збільшити віддачу АКБ.

Перед запуском двигуна рекомендується ввімкнути на 10-15 секунд дальнє світло, щоб прогріти АКБ xtremewindowtintil.com

Порада #2: взимку ніколи не допускайте, щоб рівень бензину/дизеля у баку був менш ніж половина його ємності. Згодом, навіть під час використання найбільш якісного пального, у баку з'являється незначна кількість води, яка в мороз може викликати закупортку паливопроводу.

Порада #3: перед запуском двигуна необхідно вимкнути всі споживачі струму: мультимедіа, підігріви стекол та сидінь, світлові прилади та інше.

Порада #4: на машинах із механічною коробкою передач перед увімкненням стартера натисніть педаль зчеплення та переконайтеся, що важіль КП у нейтральному положенні. Відпускати зчеплення треба плавно та через 5-10 секунд після початку роботи двигуна.

Порада #5: вмикати стартер варто не більш ніж на 5 секунд, повторюючи спроби через 15-20 секунд. Після 4-5 невдалих проб рекомендуємо припинити спроби запуску.

Вмикати стартер варто не більш ніж на 5 секунд, повторюючи спроби через 15-20 секунд newspress.co.uk

Порада #6: для полегшення запуску двигуна у мороз можна скористатися спеціальним спреєм, який пропонується у магазинах автохімії. Він так і називається "Засіб для запуску двигуна". Це суміш пальних газів, а також присадок, що захищають деталі двигуна від шкідливого короткострокового впливу високих температур. Перед використанням уважно прочитайте інструкцію із застосування. Зазвичай засіб з аерозолю впорскується у повітряний фільтр або впускний колектор.

Перед використанням стартової рідини уважно прочитайте інструкцію щодо застосування wikihow.com

Порада #7: не поспішайте відразу виїжджати на дорогу, дайте оборотам двигуна опуститися до нормальної для холостого ходу позначки, а рідинам – досягти робочої температури. Крім того, у жодному разі не намагайтеся прискорити процес прогріву активним використанням педалі "газу".

Порада #8: якщо ваш автомобіль оснащений АКП, варто постояти кілька хвилин на місці, перевівши селектор у положення D або послідовно пройтися селектором по всьому діапазону передач. Для власників машин із МКП не буде зайвим, витиснувши зчеплення, перевірити роботу механізму перемикання передач.

Порада #9: перші 20-30 хвилин руху не треба різко набирати швидкість та різко гальмувати, щоб запобігти підвищеному зносу вузлів та агрегатів.

Порада #10: завчасно запасіться спеціальним комплектом стартових проводів для АКБ.

Комплект стартових проводів для АКБ може стати у нагоді у будь-яку пору року lowes.com

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