Іржа – один із найбільших ворогів автомобілістів. Воно і зрозуміло, немає нічого гіршого, ніж гнилий кузов. Багато хто береться за голову, коли процес псування металу вже почався, проте насправді корозії можна запобігти.

OBOZREVATEL підготував кілька порад, як можна вберегти автомобіль від іржі.

Регулярна мийка

Як захистити авто від іржі: п'ять надійних способів Фото: cotesautobody.com

Один із способів запобігання корозії – подбати про те, щоб кузов машини був чистим. Тому автомобіль бажано регулярно мити, 1-1,5 рази на тиждень. При цьому мити краще з піною, особливо взимку, оскільки тоді дороги обробляють хімічними реагентами.

Огляд авто

Як захистити авто від іржі: п'ять надійних способів Фото: careers.fcagroup.com

Банально проста річ – самостійний огляд кузова на ознаки іржі. Найбільше увагу потрібно приділити порогам, крилам, кришці багажника. Періодичність – раз на один-два місяці (можна просто "пробігтися" поглядом). Також час від часу бажано оглядати днище. Самостійно це можна зробити за допомогою смартфона, закріпленого на селфі-палицю. Ґаджет "провести" по днищу автомобіля, перед цим увімкнувши відеозапис.

Антикорозійна обробка

Як захистити авто від іржі: п'ять надійних способів Фото: leonsautobody.com

Заводський захист від іржі є базовим, він не покриває багато ділянок, які схильні до корозії, тому рекомендується заїхати на СТО для додаткової антикорозійної обробки. Також на кузов можна нанести віск (антигравійну плівку), він, серед іншого, захищає кузов від вологи.

Електрохімічний захист авто

Як захистити авто від іржі: п'ять надійних способів Фото: action4energy.org

Ще один варіант – електрохімічний, він же катодний захист. Тут є кілька методів обробки, коли анод виступає в різних ролях. Розглянемо найбільш популярний метод, коли анод виконує роль протектора. На необхідні ділянки машини (місця, які найбільше схильні до іржі: пороги, крила, двері та днище) за допомогою електропровідної епоксидної смоли кріпляться спеціальні пластини – протектори з цинку, алюмінію або міді, які зі свого боку по проводах під'єднуються до акумулятора. Під час подання живлення ці протектори окислюються, і менш активний метал на кузові регенерується.

Боротьба з "жуками" та "рижиками"

Як захистити авто від іржі: п'ять надійних способів Фото: news.drom

Якщо ж корозія все ж настала, на допомогу можуть прийти перетворювачі іржі: аерозольні, рідкі або гелієві. Кожен із них створює на місці обробки захисну плівку, яка не дає "повзти" корозії. Альтернативою з підручних засобів може виступити звичайний оцет, розчин харчової соди або вода, змішана з лимонною кислотою. Якщо іржа глибока, перед нанесенням перетворювача/розчину по пошкодженій ділянці потрібно буде "пройтися" наждачним папером.

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