Як врятувати авторинок: покупцям машин стали роздавати гроші
Спалах коронавірусу завдав істотної шкоди світовій економіці. Звичайно, позначилася вона і на автомобільному ринку, причому досить істотно.
У багатьох країнах продаж авто просів до небувалих показників – на 60-85%. І, першим, хто кинувся рятувати ринок транспортних засобів, став Китай. Щоб вийти на ті показники, які були в країні до епідемії, влада пішла на безпрецедентне рішення.
Як пише CNN, глави міст та муніципалітетів Китаю вирішили не тільки продовжити існуючі стимули (на кшталт субсидій на покупку гібридів та електрокарів), але й ввести нові методи заохочення. Покупцям нових автомобілів стали в прямому сенсі слова платити гроші – розмір відповідної пільги становить до 1400 доларів.
Такий стимул для влади КНР виправданий. Річ у тім, що автомобільна галузь грають велику роль в економіці Піднебесної. Щорічно вона приносить більше $ 1 трлн доходу, в ній працюють близько 40 млн чоловік. Але COVID-19 наніс великий удар по цьому сектору господарства: за перші три місяці 2020 року у Китаї було продано менш 3,7 млн автомобілів, в той час як за аналогічний період минулого року обсяг реалізації склав близько 6 млн машин. Таким чином, в першому кварталі ринок просів на 42%, при цьому найважчим місяцем виявився лютий – тоді обвал досяг 80% (в березні вже було менше – 40,8%).
Місцеві виробники сподіваються, що в міру відкриття навчальних закладів та наближення літнього сезону ринок автомобілів активізується – багато китайців купують машини через необхідність возити дітей на заняття, причому не тільки до школи.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на китайські Тесла виник величезний попит – їх купують зі швидкістю 10 авто в хвилину.