Як вона їде? Розбита вщент Toyota дивом залишилася на ходу

Пікап Toyota Hilux – один із найнадійніших автомобілів за всю історію. Навіть будучи добряче "понівеченим", він не здається до останнього. І ролик, що представлений нижче – наочне тому підтвердження.

Це відео було знято одним з автомобілістів у Таїланді. Його увагу привернув сусід у потоку: синій пікап Toyota Hilux. Точніше, не сам пікап, а те, що від нього залишилося.

Напівживий пікап Toyota Hilux Колаж скріншотів відео

З незрозумілих причин (можливо, після падіння дерева) у машини повністю було зруйновано кузов і пошкоджена підвіска, але, незважаючи на це, вона продовжила рух. Причому робила це досить бадьоро – з часткою впевненості Тойота мчала трасою на чималій швидкості. Врятувало у цій ситуації те, що після отриманої шкоди двигун залишився неушкодженим.

Тепер власнику цієї Тойоти потрібен гарний та дуже дешевий фахівець із кузовного ремонту. Хоча не виключено, що автомобіль буде відправлений (або вже відправився) на звалище.

До речі, так така Toyota Hilux виглядає в цілому стані:

autoevolution.com

autoevolution.com

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що міст не витримав важкої вантажівки Урал і обвалився.