Броньована капсула і донорська кров: як влаштований лімузин Байдена

У житті Джо Байдена за останній місяць сталося декілька серйозних змін. Він не тільки став 46-м президентом США, але й змушений пересісти зі свого улюбленого Chevrolet Corvette 1967 року на броньований лімузин Cadillac One.

Про президентське авто відомо небагато. Подейкують, що машина важить аж 10 тонн через броньовану капсулу, якою вона оснащена. Про це повідомляє 24 канал.

За однією з версій "Звір" (так називають президентське авто) побудований на базі важкого пікапа. За іншою – в його основі Cadillac Escalade. Водночас зовні лімузин нагадує седан Cadillac CT6.

Кузов авто товщиною 15 см, скло – 10 см, а його спеціальні шини посилені кевларовим захистом. Серед інших "фішок":

захист від бактеріальної і біологічної зброї

спеціальні гармати для запуску димових завіс і розпилення сльозогінного газу

система пожежогасіння

аварійна подача кисню в салон

пуск електричного заряду через дверні ручки, який активується в разі нападу.

Джо Байден та Барак Обама в Cadillac One Pete Souza, White House

В салоні нового автомобіля є холодильник, в якому зберігається кров тієї ж групи і з тим ж резус-фактором, що і в президента, дефібрилятор та інше медичне обладнання. Сам салон оброблений велюром.

Зазначається, що тепер таких Cadillac One не один, а два. Інший, щоб збити з пантелику зловмисників, які не знатимуть, в якому саме лімузині знаходиться президент.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Джо Байден розповів про свої автомобільні пристрасті та розкрив таємницю концерну General Motors. Президент є великим шанувальником американських автомобілів, і покладає великі надії на світле майбутнє автопромисловості в США.