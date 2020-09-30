Який вигляд мають нові Logan і Sandero 2021 у реальності: живі фото і відео

У мережі з'явилися живі фото і відео нових Dacia / Renault Logan і Sandero 2021. За зображеннями можна оцінити, який вигляд бюджетні новинки мають у "природному середовищі існування".

Фото і відео нових "Логана" і "Сандеро" опублікували журналісти mobile.bg, які відвідали презентацію машин у Парижі. Їм вдалося зробити повний візуальний огляд обох автомобілів, з якого випливає, що в Renault Group не обманули – наживо Logan і Sandero мають такий самий революційний вигляд, як і на презентаційних фото (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Також на фото болгарських колег можна вперше побачити, який вигляд має Sandero в найдешевшій комплектації (синя машина на "ручці" без інформаційно-розважальної системи. – Див. нижче).

Нові "Логан" та "Сандеро" далеко пішли вперед від своїх попередників. Вони змінилися і зовні, і всередині, переїхали на нову платформу, внаслідок чого стали більшими. Крім того, автомобілі отримали нові силові установки, зокрема мотор із заводським ГБО, а також новий комплекс активної безпеки й електронних помічників. Детально про характеристики Logan і Sandero 2021 OBOZREVATEL вже розповідав у цьому матеріалі.

Серед цікавих "фішок", які ніколи до цього не зустрічалися в цих моделях, – панорамний люк з електроприводом (опція), мультимедіа середнього класу, а також столики для задніх пасажирів. Крім того, не обійшлося і без абсолютно унікальної функції у вигляді тримача телефону на передній панелі, що імітує екран інформаційно-розважальної системи.

Нагадаємо, що виробництво Logan і Sandero 2021 вже стартувало, незабаром автомобілі з'являться в дилерів. Пізніше машини дебютують під маркою Renault.

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