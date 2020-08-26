Який вигляд мають автомобілі після ядерного вибуху на АЕС. Фото

Стас Сіділєв Новини 11:00, 26.08.2020 Оновлено: 11:13, 26.08.2020

Фотографи вирушили до Японії до знаменитої АЕС Фукусіма, аварія на якій перетворила прилеглі території на мляву порожнечу. Головний інтерес для фотографів становили автомобілі.

Аварія на АЕС Фукусіма трапилася в 2011 році після цунамі, спричиненого найсильнішим в історії Японії землетрусом. Відтоді територія в радіусі 12 км від об'єкта залишається занедбаною. Obsidian Urbex Photography вирішили з'ясувати, який сьогодні вигляд мають автомобілі в зоні відчуження.

На фото потрапили автомобілі покинутого дилерського центру, який раніше займався продажем американської автомобільної класики. На майданчику опинилися Chevrolet, Lincoln, кілька Cadillac.

Великі американські автомобілі мають незвичний вигляд в Японії.
Фото: Obsidian Urbex Photography
Цей катафалк дивує дизайном.
Фото: Obsidian Urbex Photography

Є також японський катафалк, декорований під буддистський храм. Загалом стан автомобілів не можна назвати поганим. Принаймні виглядають вони задовільно. Звісно, про технічну частину судити складно.

Зараз автомобілі покинуті й нікому не потрібні.
Фото: Obsidian Urbex Photography

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL розповідав про покинутий ангар, в якому знайшли 50 класичних автомобілів.

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