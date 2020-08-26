Який вигляд мають автомобілі після ядерного вибуху на АЕС. Фото

Фотографи вирушили до Японії до знаменитої АЕС Фукусіма, аварія на якій перетворила прилеглі території на мляву порожнечу. Головний інтерес для фотографів становили автомобілі.

Аварія на АЕС Фукусіма трапилася в 2011 році після цунамі, спричиненого найсильнішим в історії Японії землетрусом. Відтоді територія в радіусі 12 км від об'єкта залишається занедбаною. Obsidian Urbex Photography вирішили з'ясувати, який сьогодні вигляд мають автомобілі в зоні відчуження.

На фото потрапили автомобілі покинутого дилерського центру, який раніше займався продажем американської автомобільної класики. На майданчику опинилися Chevrolet, Lincoln, кілька Cadillac.

Великі американські автомобілі мають незвичний вигляд в Японії. Фото: Obsidian Urbex Photography

Цей катафалк дивує дизайном. Фото: Obsidian Urbex Photography

Є також японський катафалк, декорований під буддистський храм. Загалом стан автомобілів не можна назвати поганим. Принаймні виглядають вони задовільно. Звісно, про технічну частину судити складно.

Зараз автомобілі покинуті й нікому не потрібні. Фото: Obsidian Urbex Photography

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL розповідав про покинутий ангар, в якому знайшли 50 класичних автомобілів.