Як виглядали нові моделі ЗАЗ, які не пішли у виробництво

Сучасна історія запорізького заводу ЗАЗ зосереджена навколо великовузлового складання Renault Arkana. Але ми згадаємо власні моделі українського бренду. Їх було б більше, якби в серію вирушила низка прототипів.

АвтоОбоз зібрав найяскравіші автомобілі ЗАЗ, які натякали на черговий розквіт вітчизняного виробника. З різних причин всі ці машини так і не стали на конвеєр, але кожна модель, напевно, знайшла б свого покупця.

ЗАЗ-1106

Через рік після запуску у виробництво ЗАЗ-1102 "Таврія" на виставці Автодизайн-88 (у 1988 році) представили прототип ЗАЗ-1106. Із новою на той момент "Таврією" в концепту проглядалася деяка схожість у вигляді тридверного кузова і знайомої форми світлотехніки. Для всіх було очевидно – запорізький завод уже розпочав розроблення наступника народного автомобіля.

ЗАЗ-1106 autowp.ru

Насправді 1106 не натякав на наступну "Таврію", а скоріше ставив стилістичний напрям усім наступним моделям ЗАЗ. Але й це було далеке від істини, адже фактично прототип виявився лише дизайнерською вправою. Макет був неходовий, а лише являв собою повнорозмірну "автомобільну скульптуру". Нові "Запорожці" надалі не були схожі на цей концепт.

ЗАЗ-1106 autowp.ru

ЗАЗ-1103 "Ладога"

Компактний бюджетник ЗАЗ-1103 "Славута" з'явився в 1999 році. І знову виробник поспішив показати оновлену модифікацію. Модель зберегла індекс, але отримала нове ім'я – "Ладога". Втім, технічно це була все та сама "Славута", зовнішність якої переробили. Прототип показали в 2001 році.

ЗАЗ-1103 "Ладога" autowp.ru

Очікувалося, що в продаж новинка надійде в 2002 році. Від серійної моделі, яка використана в основі, концепт відрізнявся повністю новим оформленням передньої частини. З'явилися інші фари (від ВАЗ-2110), капот, бампер і крила. Також замінили накладки на пороги і задній бампер. Складання планували налагодити не тільки в Україні, але і в Росії, проте подальшого розвитку проєкт не отримав.

ZAZ Lanos M

"Ланос" – дійсно народний український автомобіль. Навіть якщо враховувати, що машина розроблена в Кореї компанією Daewoo. Але модель прижилася на нашому ринку. Виробництво методом великовузлового складання стартувало 1998 року, а з 2004 – повний цикл.

ZAZ Lanos M zaz.autoportal.ua

У 2007 році модель продовжувала мати великий попит, але на ЗАЗі вирішили підготувати модернізований автомобіль. Так з'явився ZAZ Lanos M. Зовні новинка відрізнялася від попередника, який фактично залишався тим самим корейським автомобілем із дизайном, який за 10 років не змінився.

ZAZ Lanos M autotheme.info

Lanos M зберіг колишню технічну складову, але всі кузовні панелі виготовили заново в більш сучасній стилістиці. Прототип показали в красивому синьому кольорі металік. Спереду і ззаду з'явилася інша світлотехніка, яка насамперед і відрізняла нову машину від старої. Але у виробництво модель так і не відправили. До того ж Lanos протримався на конвеєрі ще десять років без змін у дизайні.

ZAZ Slavuta Nova

У 2015 році ЗАЗ створив нову модель – прототип ZAZ Slavuta Nova, який уособлював відродження українського автопрому. Компактний автомобіль отримав акуратну, сучасну зовнішність і європейський тип кузова – класичний п'ятидверний гетчбек. Очікувалося, що вже в 2017 році модель надійде в продаж.

ZAZ Slavuta Nova autowp.ru

Українцям автомобіль загалом сподобався. За правильного ціноутворення машина точно знайшла б покупців. У цьому допоміг би приємний дизайн. Але розробка не була самостійною – публіці показали китайський Chery Riich G2 з логотипами ZAZ.

Під капотом встановили двигун потужністю понад 90 к. с., який працював у парі з 5-ступеневою механічною КПП. До серійного виробництва новий ЗАЗ так і не дістався.

ZAZ Forza FL

Співпраця з Chery не була новинкою для українського автовиробника. З 2011 року в Запоріжжі складали Chery A13 під ім'ям ZAZ Forza. Одночасно з Slavuta Nova показали і оновлений варіант Forza.

ZAZ Forza FL autocentre.ua

І знову роботу не було виконано самостійно. Незадовго до цього рестайлінгу зазнав і китайський оригінал. Але замість серійного виробництва колишній ZAZ Forza зняли з конвеєра, а заміну, так само як і Slavuta Nova, в продажу ми так і не побачили.

Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше розповідав про автомобілі, які можна купити за ціну кросовера Renault Arkana, який складають у Запоріжжі. За його гроші на ринку представлено велику кількість моделей у різних сегментах.