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8 травня • оновлено в 21:48
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Як виглядали авто швидкої допомоги в Україні майже 100 років тому

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Автомобілі в Радянському Союзі, особливо в перші роки його існування, були недозволеною розкішшю. В основному ними "споряджалися" екстрені служби, силовики та чиновники. Хоча і тут були винятки – на всіх транспорту не вистачало.

Проте, серед щасливчиків як виявилося, було Відділення Київської Швидкої допомоги. Уже в середині 1920-х років в його автопарку налічувалося як мінімум три службові автомобілі. Фотографії цих машин були опубліковані на Facebook-сторінці Київ - крізь роки.

Автомобілі швидкої допомоги в Україні в 1920-х

Автомобілі швидкої допомоги в Україні в 1920-х

Київ-крізь роки, Facebook

На розміщених знімках можна побачити як раз три карети швидкої допомоги, припаркованих біля київської швидкої – на нижньому фото зображені автомобілі німецької марки NAG і французької Renault (передній і задній план відповідно). Що за автомобіль на верхньому фото, на жаль, з'ясувати не вдалося. Достеменно відомо одне – вся трійця відноситься до 1920-х років виробництва.

Автомобілі швидкої допомоги в Україні в 1920-х

Автомобілі швидкої допомоги в Україні в 1920-х

Київ-крізь роки, Facebook

Ще цікава деталь – на автомобілях нанесені написи українською мовою: "Негайна меддопомога" і "швидка медична допомога". Так було лише в 1920-1930-х роках в епоху українізації: пізніше в СРСР розробили єдиний стандарт маркування автомобілів, згідно з яким у всіх союзних республіках машини медичної допомоги "підписувалися" виключно російською – "скорая медицинская помощь".

Автомобілі швидкої допомоги в Україні в 1920-х

Автомобілі швидкої допомоги в Україні в 1920-х

Київ-крізь роки, Facebook

До речі, Відділення Київської Швидкої допомоги базувалася на тому самому місці, де зараз знаходиться Київський міський клінічний ендокринологічний центр. Побудували будівлю у 1913 році, а загалом швидка допомога в Києві з'явилася ще за часів Російської імперії – в 1902 році.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як СРСР нахабно вкрав у німців автомобіль і зробив його масовим.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Автоновини України
Теги
авто Історія СРСР Історія України
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