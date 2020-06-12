Як виглядає вживаний Ford за $1700, на якому ніхто не їздив
Концептуальний Ford Via Ghia – унікальний транспортний засіб з 1989 року. Автомобіль відображав візуальний напрям, в якому планували розвивати модельний ряд Форд. Тепер авто продають за $1700.
На сайті Bring a Trailer за машину просять дійсно невелику суму. Це інтернет-аукціон, тому в підсумку автомобіль можуть продати і за більші гроші.
Ford Via вже виповнився 31 рік, але за цей час на машині ніхто не їздив. Цей екземпляр відноситься до категорії концептів, які призначені для ознайомлення з дизайном. Силова установка в таких випадках просто не потрібна. Тому тут немає двигуна і КПП.
ЧИТАЙТЕ: Новітній позашляховик Ford повністю розсекречений на фото
У цього незвичайного Форда немає багатьох технічних компонентів, але кузов і салон опрацьовані досить ретельно. Всередині навіть є імітація кнопок, перемикачів і важеля КПП.
Таким чином, їздити на автомобілі неможливо. Це не транспортний засіб в повній мірі. Проте за невелику суму можна стати володарем унікального концепт-кару, підготовленого в єдиному екземплярі.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про електромобіль Volkswagen, який вирушить до покупців у незавершеному стані без частини функцій.