Як виглядає вживаний Ford за $1700, на якому ніхто не їздив

Концептуальний Ford Via Ghia – унікальний транспортний засіб з 1989 року. Автомобіль відображав візуальний напрям, в якому планували розвивати модельний ряд Форд. Тепер авто продають за $1700.

На сайті Bring a Trailer за машину просять дійсно невелику суму. Це інтернет-аукціон, тому в підсумку автомобіль можуть продати і за більші гроші.

Ford Via 1989 року bringatrailer.com

Ford Via 1989 року bringatrailer.com

Ford Via вже виповнився 31 рік, але за цей час на машині ніхто не їздив. Цей екземпляр відноситься до категорії концептів, які призначені для ознайомлення з дизайном. Силова установка в таких випадках просто не потрібна. Тому тут немає двигуна і КПП.

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У цього незвичайного Форда немає багатьох технічних компонентів, але кузов і салон опрацьовані досить ретельно. Всередині навіть є імітація кнопок, перемикачів і важеля КПП.

Ford Via 1989 року bringatrailer.com

Ford Via 1989 року bringatrailer.com

Таким чином, їздити на автомобілі неможливо. Це не транспортний засіб в повній мірі. Проте за невелику суму можна стати володарем унікального концепт-кару, підготовленого в єдиному екземплярі.

Ford Via 1989 року bringatrailer.com

Ford Via 1989 року bringatrailer.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про електромобіль Volkswagen, який вирушить до покупців у незавершеному стані без частини функцій.