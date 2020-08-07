МоваЯзык

Топтеми:

Який вигляд має Volvo, що проїхав 2,6 млн км і змінив 3 двигуни

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Новини
1,9 т.
Який вигляд має Volvo, що проїхав 2,6 млн км і змінив 3 двигуни

Volvo 245, яка проїхала 2,65 млн км.. Фото: iltalehti.fi

Volvo 200 Серії – одні з найбільш легендарних машин в історії, які здобули свою славу завдяки надійності. І ось з одного з таких машин – універсалом 245 – колись сталася дуже цікава історія.

Все почалося в 1984 році, коли поштово-логістична компанія SE Makinen з Фінляндії вирішила поміняти свій старий Volvo 145 на новий Volvo – до того моменту їх "залізна конячка" подолала вже 1 041 000 км. У підсумку, вибір припав саме на модель 245.

Volvo 245.

Volvo 245. Фото: media.volvocars.com

Про цю заміну дізнався тодішній глава Volvo Cars Пер Гілленхаммар. Топ-менеджер задався питанням, чому ж фіни вирішили замінити машину на пробігові 1 млн км, тоді як вона розрахована як мінімум на 2 мільйони. Трохи пізніше один із заступників глави Вольво подзвонив директору SE Makinen і поставив те саме питання. У відповідь глава фінської фірми пообіцяв, що: "Немає проблем, на новому Volvo ми проїдемо 2 млн км".

Volvo 245.

Volvo 245. Фото: media.volvocars.com

В SE Makinen не сумнівалися, що їм вдасться стримати обіцянку, адже в ті роки Volvo мала репутацію виробника дуже міцних і надійних автомобілів, а новий 245 був ще й супер сучасною моделлю. Проте в реальності все пішло трохи інакше: так, сам по собі автомобіль був хороший, а ось його двигун виявився не таким вже витривалим.

Volvo 245.

Volvo 245. Фото: media.volvocars.com

У ті роки Volvo співпрацювала з Volkswagen – шведи отримували від німців для своїх машин дизельні двигуни. Саме той Volvo 245, який купила собі SE Makinen, був оснащений рядним 6-циліндровим дизелем – така версія іменувалася Volvo 245 D6, і вона була однією з найшвидших та найтихіших дизельних моделей в світі. Проте, саме мотор став каменем спотикання у випадку з фінаими.

Volvo 245 компанії SE Makinen.

Volvo 245 компанії SE Makinen. Фото: iltalehti.fi

SE Makinen випустила новий універсал на маршрут – йому належало розвозити пошту між містами Оулу і Куусамо. Автомобіль постійно був в русі, працював день у день – і влітку і взимку. І ось вже на 620 000 км двигун раптово "помер". Фіни були дуже засмучені, але після заміни на аналогічний мотор машина знову виїхала на роботу.

Volvo 245 компанії SE Makinen.

Volvo 245 компанії SE Makinen. Фото: iltalehti.fi

Але через 400 000 км відмовив і цей двигун. Довелося замінити на новий, який, між тим, виявився більш вдалим – з ним машина вже "пробігла" всі інші кілометри.

Що ж стосується інших систем, вони не викликали ніяких нарікань. Коробка передач трималася на висоті (її замінили лише на 2 млн км), підвіска автомобіля вимагала лише регулярного обслуговування, та й в цілому вся машина працювала як годинник.

Volvo 245 компанії SE Makinen

Volvo 245 компанії SE Makinen Фото: iltalehti.fi

Загалом цей Вольво проїхав 2,65 млн км. Після цього автомобіль пережив капітальний ремонт і реставрацію, після чого його помістили в музей компанії. Проте, періодично автомобіль бачить дороги – часом його возять на різні виставки, де він привертає увагу публіки.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що пікап Nissan, який проїхав 1,6 млн км, повернувся на рідний завод.

Новини автосвітуавтоVolvoб/к автомобільретро
Поділитися в Facebook
  2. Авто
  3. Новини