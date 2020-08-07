Який вигляд має Volvo, що проїхав 2,6 млн км і змінив 3 двигуни

Volvo 200 Серії – одні з найбільш легендарних машин в історії, які здобули свою славу завдяки надійності. І ось з одного з таких машин – універсалом 245 – колись сталася дуже цікава історія.

Все почалося в 1984 році, коли поштово-логістична компанія SE Makinen з Фінляндії вирішила поміняти свій старий Volvo 145 на новий Volvo – до того моменту їх "залізна конячка" подолала вже 1 041 000 км. У підсумку, вибір припав саме на модель 245.

Volvo 245. Фото: media.volvocars.com

Про цю заміну дізнався тодішній глава Volvo Cars Пер Гілленхаммар. Топ-менеджер задався питанням, чому ж фіни вирішили замінити машину на пробігові 1 млн км, тоді як вона розрахована як мінімум на 2 мільйони. Трохи пізніше один із заступників глави Вольво подзвонив директору SE Makinen і поставив те саме питання. У відповідь глава фінської фірми пообіцяв, що: "Немає проблем, на новому Volvo ми проїдемо 2 млн км".

Volvo 245. Фото: media.volvocars.com

В SE Makinen не сумнівалися, що їм вдасться стримати обіцянку, адже в ті роки Volvo мала репутацію виробника дуже міцних і надійних автомобілів, а новий 245 був ще й супер сучасною моделлю. Проте в реальності все пішло трохи інакше: так, сам по собі автомобіль був хороший, а ось його двигун виявився не таким вже витривалим.

Volvo 245. Фото: media.volvocars.com

У ті роки Volvo співпрацювала з Volkswagen – шведи отримували від німців для своїх машин дизельні двигуни. Саме той Volvo 245, який купила собі SE Makinen, був оснащений рядним 6-циліндровим дизелем – така версія іменувалася Volvo 245 D6, і вона була однією з найшвидших та найтихіших дизельних моделей в світі. Проте, саме мотор став каменем спотикання у випадку з фінаими.

Volvo 245 компанії SE Makinen. Фото: iltalehti.fi

SE Makinen випустила новий універсал на маршрут – йому належало розвозити пошту між містами Оулу і Куусамо. Автомобіль постійно був в русі, працював день у день – і влітку і взимку. І ось вже на 620 000 км двигун раптово "помер". Фіни були дуже засмучені, але після заміни на аналогічний мотор машина знову виїхала на роботу.

Volvo 245 компанії SE Makinen. Фото: iltalehti.fi

Але через 400 000 км відмовив і цей двигун. Довелося замінити на новий, який, між тим, виявився більш вдалим – з ним машина вже "пробігла" всі інші кілометри.

Що ж стосується інших систем, вони не викликали ніяких нарікань. Коробка передач трималася на висоті (її замінили лише на 2 млн км), підвіска автомобіля вимагала лише регулярного обслуговування, та й в цілому вся машина працювала як годинник.

Volvo 245 компанії SE Makinen Фото: iltalehti.fi

Загалом цей Вольво проїхав 2,65 млн км. Після цього автомобіль пережив капітальний ремонт і реставрацію, після чого його помістили в музей компанії. Проте, періодично автомобіль бачить дороги – часом його возять на різні виставки, де він привертає увагу публіки.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що пікап Nissan, який проїхав 1,6 млн км, повернувся на рідний завод.