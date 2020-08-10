Як виглядає українська копія Tesla Cybertruck

У Полтаві команда ентузіастів створила копію Tesla Cybertruck, яка обійшлася їм набагато дешевше за оригінальну модель. Попередня базова вартість справжнього пікапу – $40 000.

Пікап Tesla Cybertruck хоч і не справжній, але виглядає незвично. Скріншот відео

За інформацією PTV, транспортний засіб не зареєстровано і дорогами загального користування на ньому пересуватися заборонено, але це питання часу. Однак не можна точно стверджувати, що цю незвичайну машину дійсно вдасться поставити на облік. Для цього ТЗ має відповідати суворим вимогам. Чи так це в разі українського Tesla Cybertruck з Полтави – поки питання.

Основою для пікапу Tesla Cybertruck послужив мікроавтобус Citroen 1991 року випуску. Але тепер про це нічого не говорить – впізнати цю машину в ефектному сріблястому автомобілі незвичайної форми абсолютно неможливо.

Салон виглядає дуже просто. Скріншот відео

Шасі мікроавтобусу довелося розрізати впоперек і зробити довшим. Кузов, звісно, повністю новий. Металеві панелі закріпили на просторовій рамі, оформили доволі простий салон, оснастили машину дизельним двигуном і світлодіодною оптикою.

Автори переробили старий Citroen, щоб перетворити його на Tesla Cybertruck. Скріншот відео

Від мікроавтобусу залишили шасі. Скріншот відео

Незважаючи на те, що, на відміну від оригінального Cubertruck, конкретний екземпляр не є електрокаром, у нього є інший плюс – місткий багажник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, всі сучасні моделі Tesla перевірили в перегонах по прямій, щоб визначити найшвидший електромобіль.