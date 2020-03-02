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2 березня • оновлено в 13:18
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Як виглядає суперник Skoda Octavia від Geely за $12 000. Фото

1.2т
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Бюджетний китайський автомобіль Geely Emgrand GL 2020 – новинка, за допомогою якої компанія боротиметься за покупців у популярному сегменті. Головні суперники – Skoda Octavia і Nissan Sentra.

Як стало відомо OBOZREVATEL, модель існує з 2016 року. Майже за чотири роки бюджетний седан встиг пережити кілька оновлень. Тепер модель Джилі зазнала чергового рестайлінгу, в ході якого автомобіль навіть отримав захист від коронавірусу.

Головні відмінності від попередника – оновлена зовнішність і захист від вірусної інфекції

Головні відмінності від попередника – оновлена зовнішність і захист від вірусної інфекції

global.geely.com

Це вже друга модель Geely, оснащена поліпшеним салонним фільтром для повітря, що надходить ззовні. Передбачається, що таке рішення перешкодить поширенню інфекції, що дуже актуально для Китаю сьогодні.

У профіль новий Geely виглядає елегантно

У профіль новий Geely виглядає елегантно

global.geely.com

Нас же у більшій мірі цікавить новий дизайн Geely Engrand GL 2020. Автомобіль отримав перероблену передню решітку, нові бампери та інші колісні диски, доступні в розмірі 17 дюймів.

Корма Geely Emgrand GL схожа на Audi A5

Корма Geely Emgrand GL схожа на Audi A5

global.geely.com

Перше покоління купе Audi A5 (2007) напевно вплинуло на дизайн Geely

Перше покоління купе Audi A5 (2007) напевно вплинуло на дизайн Geely

audi.com

Салон Geely Emgrand GL демонструє поліпшені матеріали обробки і модифіковану передню панель. Також тут з'явився збільшений з 8 до 10,25 дюймів центральний екран інформаційно-розважальної системи і 7-дюймовий цифровий щиток приладів.

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У Китаї створили суперника Skoda Octavia з електромотором. Фото
У салоні змінилися оздоблювальні матеріали, а головний монітор збільшився

У салоні змінилися оздоблювальні матеріали, а головний монітор збільшився

global.geely.com

Двигуни Geely Emgrand GL 2020:

  • турбо 1,4 л (потужність 141 к.с. і 235 Нм крутного моменту)

  • турбо 1,5 л (потужність 177 к.с. і 255 Нм крутного моменту)

  • турбо 1,5 л + стартер-генератор (потужність 190 к.с. і 300 Нм крутного моменту)

  • гібрид 1,5 л + електромотор (потужність 258 к.с. і 415 Нм крутного моменту)

До оновлення інтер'єр Geely Emgrand GL виглядав трохи простіше

До оновлення інтер'єр Geely Emgrand GL виглядав трохи простіше

global.geely.com

Дорестайлінговий Geely Emgrand GL все ще здається сучасним

Дорестайлінговий Geely Emgrand GL все ще здається сучасним

global.geely.com

В останньому випадку седан Джилі є плагін-гібридом, що підзаряджається. Автомобіль оснащено акумуляторною батареєю ємністю 11,3 кВтг. Електричний запас ходу становить 66 км. Колишній седан купити в Китаї можна від 11,2 тис. дол. Швидше за все, за базову версію після оновлення попросять не більше 12 тисяч.

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З'явилися нові фото кросовера Geely з незрозумілою назвою
Nissan Sentra (в КНР називається Nissan Sylphy) – один з головних суперників для Emgrand GL, як і для Skoda Octavia

Nissan Sentra (в КНР називається Nissan Sylphy) – один з головних суперників для Emgrand GL, як і для Skoda Octavia

nissan-global.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий кросовер Geely складе конкуренцію Hyundai Santa Fe.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
новини Skoda Geely китайський автомобіль бюджетний автомобіль нові авто авто
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