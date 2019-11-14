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14 листопада • оновлено в 18:45
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Як виглядає суперник Skoda Octavia: фото Nissan Sentra 2020

1.3т
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Nissan підготував новий компактний седан – Sentra наступного покоління. Новинку представлять 19 листопада, але в Китаї цю машину вже показали.

Як стало відомо OBOZREVATEL, в Піднебесній автомобіль називається Nissan Sylphy 2020. Це локальна назва для китайського ринку. У всьому світі модель відома під ім'ям "Ніссан Сентра".

Китайський Nissan Sylphy є локалізованою версією Nissan Sentra 2020

Китайський Nissan Sylphy є локалізованою версією Nissan Sentra 2020

nissanusa.com

За розмірами новинка порівнянна з Skoda Octavia. У всякому випадку в КНР саме з цим автомобілем буде змагатися новий седан Nissan.

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Дизайн вийшов сучасним і динамічним. Нова стилістика продиктована більшими Nissan Maxima і Altima. Останній також відомий як Nissan Teana.

Новий седан Nissan отримав стрімкий силует

Новий седан Nissan отримав стрімкий силует

nissanusa.com

Nissan Sylphy 2020 (Nissan Sentra 2020)

Nissan Sylphy 2020 (Nissan Sentra 2020)

nissanusa.com

Головні елементи, що складають новий корпоративний стиль, – велика передня решітка, вузькі фари і чорна смуга на задній стійці, що створює ефект ширяючого даху.

Великий седан Nissan Maxima першим продемонстрував новий корпоративний стиль

Великий седан Nissan Maxima першим продемонстрував новий корпоративний стиль

nissanusa.com

Середньорозмірний Nissan Altima 2019 отримав фірмову решітку і довгі вузькі фари

Середньорозмірний Nissan Altima 2019 отримав фірмову решітку і довгі вузькі фари

nissanusa.com

Ще цікавіше новий Nissan Sentra 2020 виглядає всередині – опціональна двоколірна обробка створює дорогу атмосферу, а круглі повітроводи кліматичної системи виглядають дуже спортивно. Схоже рішення вже застосували в кросовері Nissan Juke 2020.

Салон Nissan Sentra 2020 виглядає стильно

Салон Nissan Sentra 2020 виглядає стильно

nissanusa.com

Новий Nissan Juke 2020 отримав схожу передню панель

Новий Nissan Juke 2020 отримав схожу передню панель

nissanusa.com

Під капотом – чотирьохцилідровий двигун об'ємом 2 л потужністю 149 к.с. і 196 Нм крутного моменту. Пріоритетним ринком для "Ніссан Сентра" є США, однак новинка може з'явитися і в Європі.

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Skoda Octavia 2020 – головний суперник Nissan Sentra

Skoda Octavia 2020 – головний суперник Nissan Sentra

skoda-auto.com

Як розповідав OBOZREVATEL, японський виробник підготував потужну та швидку модифікацію Nissan Leaf з двома електромоторами.

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Автор
Стас Сіділєв Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто Nissan новини
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