Як виглядає суперник Skoda Octavia: фото Nissan Sentra 2020

Nissan підготував новий компактний седан – Sentra наступного покоління. Новинку представлять 19 листопада, але в Китаї цю машину вже показали.
Як стало відомо OBOZREVATEL, в Піднебесній автомобіль називається Nissan Sylphy 2020. Це локальна назва для китайського ринку. У всьому світі модель відома під ім'ям "Ніссан Сентра".
Китайський Nissan Sylphy є локалізованою версією Nissan Sentra 2020
nissanusa.com
За розмірами новинка порівнянна з Skoda Octavia. У всякому випадку в КНР саме з цим автомобілем буде змагатися новий седан Nissan.
Дизайн вийшов сучасним і динамічним. Нова стилістика продиктована більшими Nissan Maxima і Altima. Останній також відомий як Nissan Teana.
Новий седан Nissan отримав стрімкий силует
nissanusa.com
Nissan Sylphy 2020 (Nissan Sentra 2020)
nissanusa.com
Головні елементи, що складають новий корпоративний стиль, – велика передня решітка, вузькі фари і чорна смуга на задній стійці, що створює ефект ширяючого даху.
Великий седан Nissan Maxima першим продемонстрував новий корпоративний стиль
nissanusa.com
Середньорозмірний Nissan Altima 2019 отримав фірмову решітку і довгі вузькі фари
nissanusa.com
Ще цікавіше новий Nissan Sentra 2020 виглядає всередині – опціональна двоколірна обробка створює дорогу атмосферу, а круглі повітроводи кліматичної системи виглядають дуже спортивно. Схоже рішення вже застосували в кросовері Nissan Juke 2020.
Салон Nissan Sentra 2020 виглядає стильно
nissanusa.com
Новий Nissan Juke 2020 отримав схожу передню панель
nissanusa.com
Під капотом – чотирьохцилідровий двигун об'ємом 2 л потужністю 149 к.с. і 196 Нм крутного моменту. Пріоритетним ринком для "Ніссан Сентра" є США, однак новинка може з'явитися і в Європі.
Skoda Octavia 2020 – головний суперник Nissan Sentra
skoda-auto.com
Як розповідав OBOZREVATEL, японський виробник підготував потужну та швидку модифікацію Nissan Leaf з двома електромоторами.
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