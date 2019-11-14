Як виглядає суперник Skoda Octavia: фото Nissan Sentra 2020

Nissan підготував новий компактний седан – Sentra наступного покоління. Новинку представлять 19 листопада, але в Китаї цю машину вже показали.

Як стало відомо OBOZREVATEL, в Піднебесній автомобіль називається Nissan Sylphy 2020. Це локальна назва для китайського ринку. У всьому світі модель відома під ім'ям "Ніссан Сентра".

Китайський Nissan Sylphy є локалізованою версією Nissan Sentra 2020 nissanusa.com

За розмірами новинка порівнянна з Skoda Octavia. У всякому випадку в КНР саме з цим автомобілем буде змагатися новий седан Nissan.

Новини Головні відмінності Skoda Octavia 2020 від старої моделі

Дизайн вийшов сучасним і динамічним. Нова стилістика продиктована більшими Nissan Maxima і Altima. Останній також відомий як Nissan Teana.

Новий седан Nissan отримав стрімкий силует nissanusa.com

Nissan Sylphy 2020 (Nissan Sentra 2020) nissanusa.com

Головні елементи, що складають новий корпоративний стиль, – велика передня решітка, вузькі фари і чорна смуга на задній стійці, що створює ефект ширяючого даху.

Великий седан Nissan Maxima першим продемонстрував новий корпоративний стиль nissanusa.com

Середньорозмірний Nissan Altima 2019 отримав фірмову решітку і довгі вузькі фари nissanusa.com

Ще цікавіше новий Nissan Sentra 2020 виглядає всередині – опціональна двоколірна обробка створює дорогу атмосферу, а круглі повітроводи кліматичної системи виглядають дуже спортивно. Схоже рішення вже застосували в кросовері Nissan Juke 2020.

Салон Nissan Sentra 2020 виглядає стильно nissanusa.com

Новий Nissan Juke 2020 отримав схожу передню панель nissanusa.com

Під капотом – чотирьохцилідровий двигун об'ємом 2 л потужністю 149 к.с. і 196 Нм крутного моменту. Пріоритетним ринком для "Ніссан Сентра" є США, однак новинка може з'явитися і в Європі.

Skoda Octavia 2020 – головний суперник Nissan Sentra skoda-auto.com

Як розповідав OBOZREVATEL, японський виробник підготував потужну та швидку модифікацію Nissan Leaf з двома електромоторами.

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