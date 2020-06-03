Як виглядає старий ЗАЗ за ціною нової Toyota Corolla. Фото

Віталій Сазонов Новини 16:40, 3.06.2020 Оновлено: 16:51, 3.06.2020

Старенький ЗАЗ-965, який знаходиться у штаті Массачусетс, США, виставили на продаж за значну суму – 18 000 доларів. Для порівняння, за такі самі гроші в Америці можна купити нову Toyota Corolla (в базовій комплектації).

Така ціна може шокувати українців, і це неспроста – у нас Запорожці коштують у рази дешевше. Однак для американців в цьому немає нічого дивного – в Штатах радянські автомобілі вважаються колекційними, і часто там за них просять еквівалент вартості нового автомобіля (про такі пропозиції OBOZREVATEL вже розповідав в цьому матеріалі).

ЗАЗ за 18 000 доларів
alphacars.com

Єдина умова – автомобіль повинен бути у відмінному стані. І цей ЗАЗ повністю відповідає цьому критерію. Пробіг Запорожця – без малого 52 тис. км.

ЗАЗ за 18 000 доларів
alphacars.com
ЗАЗ за 18 000 доларів
alphacars.com

В оголошенні автор описує Запорожець, як найдешевший радянський автомобіль, який робилася з оглядкою на культовий італійський хетч Fiat 600.

ЗАЗ за 18 000 доларів
alphacars.com
ЗАЗ за 18 000 доларів
alphacars.com

Також не обійшлося без частки гумору: продавець зазначає, що 26-сильний мотор V4 повітряного охолодження, яким оснащувався "Горбатий", часто виступав об'єктом для жартів – мовляв, його навіть встановлювали в якості стартера на радянські танки.

ЗАЗ за 18 000 доларів
alphacars.com

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що у Німеччині ЗАЗ-1102 Таврія виставили на продаж за 7000 євро.

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