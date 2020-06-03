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3 червня • оновлено в 17:33
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Як виглядає старий ЗАЗ за ціною нової Toyota Corolla. Фото

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Старенький ЗАЗ-965, який знаходиться у штаті Массачусетс, США, виставили на продаж за значну суму – 18 000 доларів. Для порівняння, за такі самі гроші в Америці можна купити нову Toyota Corolla (в базовій комплектації).

Така ціна може шокувати українців, і це неспроста – у нас Запорожці коштують у рази дешевше. Однак для американців в цьому немає нічого дивного – в Штатах радянські автомобілі вважаються колекційними, і часто там за них просять еквівалент вартості нового автомобіля (про такі пропозиції OBOZREVATEL вже розповідав в цьому матеріалі).

ЗАЗ за 18 000 доларів

ЗАЗ за 18 000 доларів

alphacars.com

Єдина умова – автомобіль повинен бути у відмінному стані. І цей ЗАЗ повністю відповідає цьому критерію. Пробіг Запорожця – без малого 52 тис. км.

ЗАЗ за 18 000 доларів

ЗАЗ за 18 000 доларів

alphacars.com

ЗАЗ за 18 000 доларів

ЗАЗ за 18 000 доларів

alphacars.com

В оголошенні автор описує Запорожець, як найдешевший радянський автомобіль, який робилася з оглядкою на культовий італійський хетч Fiat 600.

ЗАЗ за 18 000 доларів

ЗАЗ за 18 000 доларів

alphacars.com

ЗАЗ за 18 000 доларів

ЗАЗ за 18 000 доларів

alphacars.com

Також не обійшлося без частки гумору: продавець зазначає, що 26-сильний мотор V4 повітряного охолодження, яким оснащувався "Горбатий", часто виступав об'єктом для жартів – мовляв, його навіть встановлювали в якості стартера на радянські танки.

ЗАЗ за 18 000 доларів

ЗАЗ за 18 000 доларів

alphacars.com

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що у Німеччині ЗАЗ-1102 Таврія виставили на продаж за 7000 євро.

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Автор
Віталій Сазонов
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