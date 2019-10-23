Як виглядає старий Mitsubishi Lancer Evo з пробігом 15 000 км

Знайти на ринку б / у авто машину в хорошому стані важко, але конкретний Mitsubishi Lancer Evolution IX дивує своєю зовнішністю.

Оголошення з продажу розмістили на американському сайті Bring a Trailer. За машину просять 35 тис дол. Багато за старе авто? Почнемо з того, що це справжня легенда. Хоча ви і самі про це знаєте.

Mitsubishi Lancer Evolution IX bringatrailer.com

Новини Новий позашляховик Mitsubishi може їздити на гасі

До того ж, автомобіль зберігся у відмінному стані. Варто визнати, що знайти Міцубісі Лансер 9 в спортивній модифікації Evolution в такому ж хорошому стані навіть за більші гроші буде практично нездійсненним завданням.

Mitsubishi Lancer Evolution IX bringatrailer.com

Надалі ця модель буде тільки дорожчати, а потім потрапить в розряд колекційних авто. До переваг цього примірника варто віднести і малий пробіг — 15 771 км. Сущі дрібниці!

Mitsubishi Lancer Evolution IX bringatrailer.com

Як правило, старі японські спорткари піддаються тюнингу і різного роду доопрацюванням. Але власник цього Mitsubishi Lancer Evo IX зумів зберегти оригінальний дизайн. Серед змін — модифікована гальмівна система і нові покришки.

Mitsubishi Lancer Evolution IX bringatrailer.com

Mitsubishi Lancer Evolution IX bringatrailer.com

Mitsubishi Lancer Evolution IX bringatrailer.com

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