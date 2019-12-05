Який вигляд має Renault Logan із пневмопідвіскою та фарами від Audi

Renault Logan першого покоління – здавалося б, найзвичайнісінька машина. Однак з "правильним" тюнінгом вона може перетвориться до невпізнання. Що наочно і показав власник одного з таких автомобілів.

Як з'ясував OBOZREVATEL, цей "Рено Логан" був куплений у 2007 році, а в 2013-му господар ґрунтовно взявся за його доопрацювання. Причому процес тюнінгу триває донині.

Своєрідний тюнінг Renault Logan Drive2

Спершу була зроблена робота щодо кузова та світлотехніки: встановлено новий капот, інші бампери, розширені колісні арки в дусі Rocket Bunny, спойлер на кришці багажника, здвоєні патрубки вихлопу, а також діодна оптика в стилі сучасних SEAT (елементи Full LED були запозичені у Audi A6).

Своєрідний тюнінг Renault Logan Drive2

Своєрідний тюнінг Renault Logan Drive2

Своєрідний тюнінг Renault Logan Drive2

Своєрідний тюнінг Renault Logan Drive2

Можливо, на цьому б тюнінг "Логана" і завершився, проте в процесі експлуатації машина потрапила в аварію, після якої власник вирішив не обмежуватися ремонтом. В підсумку автомобіль отримав новий (третій за рахунком) передній бампер, інший двигун (Renault K4M; у рідного мотора було пробито картер), спортивні колеса та навіть пневмоподвіску, яку можна регулювати через смартфон.

Своєрідний тюнінг Renault Logan Drive2

Своєрідний тюнінг Renault Logan Drive2

Своєрідний тюнінг Renault Logan Drive2

Салон "Логана" також змінився за ці роки: місце звичайної тканини посіла шкіра та алькантара, сидіння доповнили підігрівом та електрорегулюванням, а за акустику відповідає просунута аудіосистема з 16 динаміками та 2 сабвуферами.

Як вже зазначалося вище, автомобіль досі перебуває на стадії доопрацювання. Будемо сподіватися, що ми дізнаємося, чим закінчиться цей проєкт.

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