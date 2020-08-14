Як виглядає новий седан Peugeot менш ніж за 10 000 євро

З 1998 по 2010 роки Peugeot продавала в Європі бюджетний гетчбек Peugeot 206. На момент свого випуску автомобіль був дуже популярним (всього за цей час французи реалізували понад 5 млн од. моделі), але зараз про нього мало хто пам'ятає. Втім, не скрізь – існує ринок, де цей автомобіль досі представлений.

Про цікавий факт "біографії" Peugeot 206 розповіло видання fr.motor1.com. Як пишуть журналісти, цей автомобіль досі (з 2006 року) випускається в Ірані. Там за його випуск відповідає компанія Khodro – виробник автомобілів з Тегерана.

Peugeot 206 Sedan. Фото: Peugeot

Незважаючи на те, що Peugeot 206 вже відверто застаріла модель (як морально, так і технічно), його охоче купують жителі ряду країн Близького Сходу. Головна характерна риса цього автомобіля – на відміну від Європи, в Ірані він виробляється в кузові седан, а не хетчбек. Завдяки цьому машина пропонує багажник з вражаючим об'ємом 400 літрів, хоча її довжина становить всього 4,1 м.

Peugeot 206 Sedan. Фото: Peugeot

Єдиний доступний двигун – 1,6-літровий бензиновий мотор на 109 к.с. і 142 Нм при 4000 об/хв. У базовій версії він стикується з п'ятиступіневою механічною коробкою передач, а в більш просунутою модифікації – з чотириступіневим автоматом.

Peugeot 206 Sedan. Фото: Peugeot

Peugeot 206 Sedan. Фото: Peugeot

При вазі в 1100 кг седан має ще й хорошу динаміку – його максимальна швидкість становить 190 км/год .

Peugeot 206 Sedan. Фото: Peugeot

Стандартне обладнання включає ABS, передні і задні електричні склопідйомники, аудіосистему з портом USB і акустику з чотирма динаміками. Причому це дійсно бюджетний автомобіль – в Ірані за нього просять від 9830 до 12500 євро.

Peugeot 206 Sedan. Фото: Peugeot

Peugeot 206 Sedan. Фото: Peugeot

Peugeot 206 Sedan. Фото: Peugeot

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