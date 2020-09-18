Який вигляд має новий Renault Sandero наживо: опубліковано фото

Новий Renault / Dacia Sandero 2021 сфотографували на вулиці раніше за прем'єру. Машина мала дебютувати 29 вересня, і виробник вже опублікував перші офіційні зображення новинки, проте в природному середовищі існування новий "Сандеро" показався вперше.

Фото Sandero 2021 опублікував сайт Auto.cz. Як справедливо зазначає видання, бюджетний гетчбек третього покоління має красивий вигляд, натякаючи на нудний деякою мірою дизайн актуального "Сандеро".

Автомобіль справді має ефектний вигляд, зокрема, завдяки більш низькому силуету і сучасним світлодіодним фарам.

Що ж стосується салону Sandero 2021, він засвітився на живих фото ще кілька днів тому. І тут також відбудеться великий крок уперед – нове багатофункціональне кермо, інші дефлектори обігріву та новий, окремий екран мультимедійної системи.

Renault / Dacia Sandero 2021 дебютує наприкінці місяця разом зі своїм найближчим "братом", седаном Logan 2021. Точних характеристик ще немає, є лише попередні дані, але точно відомо, що в основі новинок лежатиме платформа CMF-B, яка кардинально відрізняється від архітектури моделей цього покоління. Очікується, що автомобілі тепер керуватимуться набагато краще, а також стануть екологічнішими й безпечнішими.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що блогери поділилися першими враженнями про Renault Arkana українського складання.