Як виглядає Nissan за ціною 32-x Renault Duster

Виставлений на Токійському аукціоні спортивний Nissan Fairlady Z432R 1970 року оцінили в 730 тисяч доларів.

Як стало відомо OBOZREVATEL, на торгах аукціонного дому BH Auction, які пройдуть 11-12 січня 2020 році буде виставлений унікальний спортивний Nissan Fairlady Z432R 1970. Наступні Таких автомобілів було виготовлено всього 50 екземплярів в рамках омологації FIA (щоб подивитися всі фото, доскролльте новина до кінця).

Nissan Fairlady Z432R bhauction.com

Від звичайних Nissan Fairlady Z версія Z432R відрізняється полегшеним кузовом, більш потужним мотором і спартанським інтер'єром. bhauction.com

Nissan Fairlady Z432R bhauction.com

Nissan Fairlady Z432R bhauction.com

Nissan Fairlady Z432R bhauction.com

Під капотом зі склопластику розташувався 2-літровий двовальний 160-сильний мотор від Nissan Skyline GT-R першого покоління. Рядна "шістка" оснащена трьома карбюраторами і позбавлена повітряних фільтрів.

Під капотом Nissan Fairlady Z432R розташувався 2-літровий двовальний 160-сильний мотор bhauction.com

Рядна "шістка" оснащена трьома карбюраторами і позбавлена повітряних фільтрів bhauction.com

Вага машини вдалося зменшити за рахунок того, що товщина металу на 0,2 мм тонше, ніж у інших представників сімейства Z. Крім того, крім стеклопластикового капота у машини бічні і заднє скла виготовлені з акрилу. В результаті вага машини на 100 кг менше звичайної серійної моделі.

Для участі в гонках на витривалість на автомобілі встановили збільшений до 100 літрів (+40 л) паливний бак. Все зайве, включаючи радіо, "грубку", обробку багажника, а також задні сидіння з салону видалили. На місце передніх крісел встановили "ковші" зі спортивними ременями безпеки.

На місце передніх крісел встановили "ковші" зі спортивними ременями безпеки bhauction.com

Все зайве, включаючи радіо, "грубку", обробку багажника, а також задні сидіння з салону видалили bhauction.com

Nissan Fairlady Z432R bhauction.com

Nissan Fairlady Z432R bhauction.com

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На відміну від численних "підробок", даний екземпляр з номером шасі PS30-00289 має ретельно задокументовану історію і відповідні документи. Машина знаходиться в ідеальному стані, не дивлячись на пробіг в 98040 км.

Nissan Fairlady Z432R bhauction.com

Варто відзначити, що за останні роки ціни на японські спорткари 60-70-х років минулого століття істотно зросли. Наприклад, вартість "громадянського" купе Toyota 2000GT може сягати мільйона доларів!

Як писав раніше OBOZREVATEL, на аукціоні пропонують автомобіль Кімі Райкконена.

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