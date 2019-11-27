Як виглядає Nissan за ціною 32-x Renault Duster

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29 листопада • оновлено в 11:56
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4.4т
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Виставлений на Токійському аукціоні спортивний Nissan Fairlady Z432R 1970 року оцінили в 730 тисяч доларів.

Як стало відомо OBOZREVATEL, на торгах аукціонного дому BH Auction, які пройдуть 11-12 січня 2020 році буде виставлений унікальний спортивний Nissan Fairlady Z432R 1970. Наступні Таких автомобілів було виготовлено всього 50 екземплярів в рамках омологації FIA (щоб подивитися всі фото, доскролльте новина до кінця).

Nissan Fairlady Z432R

Nissan Fairlady Z432R

bhauction.com

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Від звичайних Nissan Fairlady Z версія Z432R відрізняється полегшеним кузовом, більш потужним мотором і спартанським інтер'єром.

Від звичайних Nissan Fairlady Z версія Z432R відрізняється полегшеним кузовом, більш потужним мотором і спартанським інтер'єром.

bhauction.com

Nissan Fairlady Z432R

Nissan Fairlady Z432R

bhauction.com

Nissan Fairlady Z432R

Nissan Fairlady Z432R

bhauction.com

Nissan Fairlady Z432R

Nissan Fairlady Z432R

bhauction.com

Під капотом зі склопластику розташувався 2-літровий двовальний 160-сильний мотор від Nissan Skyline GT-R першого покоління. Рядна "шістка" оснащена трьома карбюраторами і позбавлена повітряних фільтрів.

Під капотом Nissan Fairlady Z432R розташувався 2-літровий двовальний 160-сильний мотор

Під капотом Nissan Fairlady Z432R розташувався 2-літровий двовальний 160-сильний мотор

bhauction.com

Рядна "шістка" оснащена трьома карбюраторами і позбавлена повітряних фільтрів

Рядна "шістка" оснащена трьома карбюраторами і позбавлена повітряних фільтрів

bhauction.com

Вага машини вдалося зменшити за рахунок того, що товщина металу на 0,2 мм тонше, ніж у інших представників сімейства Z. Крім того, крім стеклопластикового капота у машини бічні і заднє скла виготовлені з акрилу. В результаті вага машини на 100 кг менше звичайної серійної моделі.

Для участі в гонках на витривалість на автомобілі встановили збільшений до 100 літрів (+40 л) паливний бак. Все зайве, включаючи радіо, "грубку", обробку багажника, а також задні сидіння з салону видалили. На місце передніх крісел встановили "ковші" зі спортивними ременями безпеки.

На місце передніх крісел встановили "ковші" зі спортивними ременями безпеки

На місце передніх крісел встановили "ковші" зі спортивними ременями безпеки

bhauction.com

Все зайве, включаючи радіо, "грубку", обробку багажника, а також задні сидіння з салону видалили

Все зайве, включаючи радіо, "грубку", обробку багажника, а також задні сидіння з салону видалили

bhauction.com

Nissan Fairlady Z432R

Nissan Fairlady Z432R

bhauction.com

Nissan Fairlady Z432R

Nissan Fairlady Z432R

bhauction.com

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На відміну від численних "підробок", даний екземпляр з номером шасі PS30-00289 має ретельно задокументовану історію і відповідні документи. Машина знаходиться в ідеальному стані, не дивлячись на пробіг в 98040 км.

Nissan Fairlady Z432R

Nissan Fairlady Z432R

bhauction.com

Варто відзначити, що за останні роки ціни на японські спорткари 60-70-х років минулого століття істотно зросли. Наприклад, вартість "громадянського" купе Toyota 2000GT може сягати мільйона доларів!

Як писав раніше OBOZREVATEL, на аукціоні пропонують автомобіль Кімі Райкконена.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Японія Токіо
Теги
суперкар Nissan Renault Toyota новини авто
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