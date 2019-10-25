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25 жовтня • оновлено в 15:42
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Як виглядає найкрутіший Mercedes G-class

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Божевільний Mercedes G500 4x4² перетворили в грізний бронеавтомобіль для найвимогливіших покупців.

Броньований Mercedes G-class, який отримав ім'я Gruma ENOK P1, створено компанією Armoured Car Systems — дочірнім підприємством Gruma Automobile GmbH. Схожі автомобілі, до речі, використовує німецька армія.

Gruma ENOK P1

Gruma ENOK P1

acs-armoured-cars.com

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Але перед нами все ж цивільний варіант. Який, тим не менш, здатний захистити водія і пасажирів від недоброзичливців.

Gruma ENOK P1

Gruma ENOK P1

acs-armoured-cars.com

Капсула салону захищена сталевими пластинами, а вікна тепер куленепробивні. Крім того, броньований позашляховик отримав безпрокольні шини. У даху з'явився отвір для кулемета. Навіть уявити собі не можемо, навіщо це цивільному автомобілю, але нехай буде.

Gruma ENOK P1

Gruma ENOK P1

acs-armoured-cars.com

Під капотом — стандартний для "Мерседес Гелендваген" G500 двічі турбований 4-літровий двигун потужністю 416 к.с.

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На місці залишився і розкішний інтер'єр, оброблений шкірою, алькантарою і карбоновими панелями. Хіба що дверні карти після броньованих модифікацій виглядають простіше.

Gruma ENOK P1

Gruma ENOK P1

acs-armoured-cars.com

Gruma ENOK P1

Gruma ENOK P1

acs-armoured-cars.com

Такий Mercedes-Benz G-class захищений від протитанкової зброї. Правда, ми сумніваємося, що мова йде про пряме попадання. Ціну авто компанія не називає.

Gruma ENOK P1

Gruma ENOK P1

acs-armoured-cars.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суперники до серійного "Гелендвагену" набивається новий Land Rover Defender. Для цього його найдорожча й найрозкішніша модифікація отримає двигун BMW.

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Тема
Новини автосвіту
Теги
авто новини Mercedes-Benz
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