Як виглядає найкраща Toyota Camry за 40 років. Фото

Нова Toyota Camry виявилася несподіваним автомобілем. Але виробник підготував седан до символічної дати – 40-річного ювілею існування моделі.

Таким чином, особлива Toyota Camry 2021 модельного року уособлює успіх, до якого модель йшла протягом чотирьох десятиліть і за цей час зуміла прославитися майже в усьому світі. Відзначити популярність вирішили особливою модифікацією.

Toyota Camry WS Black Edition отримала агресивний обвіс з великими повітрозабірниками, нові чорні диски діаметром 18 дюймів і затемнену зовнішню світлотехніку.

За допомогою Toyota Camry WS Black Edition виробник відзначає ювілей моделі. Фото: drom.ru

У салоні Тойота Камрі з'явилося оздоблення з яскраво-червоної шкіри, яка виглядає дуже спортивно і незвично для цієї моделі. На домашньому японському ринку автомобіль запропонують в гібридній модифікації з бензиновим двигуном на 178 к.с. і 120-сильним електромотором.

Салон Toyota Camry ще ніколи не виглядав так яскраво. Фото: drom.ru

Ціни на спецверсію починаються з 4 208 000 ієн або майже $40 000 (доволі символічно до 40-річчя моделі). Невідомо, чи з'явиться особливий седан на інших ринках.

Червоні сидіння виглядають відмінно. Фото: drom.ru

Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше розповідав про новий позашляховик Toyota Land Cruiser Prado, який вже повністю розсекречено.