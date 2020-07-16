Як виглядає найдивніша Лада Нива у світі

Позашляховик Лада Нива існує більше 40 років. Але за всю історію моделі світ не бачив нічого більш дивного: в мережі показали Ниву, яка виглядає дуже незвично.

Автомобіль підготували в Росії. При погляді на старий позашляховик Lada складається враження, що машина "потонула" в асфальті. Такого ефекту вдалося досягти завдяки тому, що у автомобіля практично відсутній дорожній просвіт.

Проте, ця Нива все ще здатна пересуватися своїм ходом. Але можна помітити, що з капоту визирають передні колеса – вони просто не поміщаються в кузов, який тепер розташований набагато нижче в порівнянні зі стандартною машиною.

Тепер Нива виглядає дуже дивно. Фото: carakoom.com

Крім того, під капот не помістився і двигун, який тепер сильно стирчить. Виглядає все це дійсно дуже дивно. Але і це ще не все. У багажних дверцят зникли традиційні петлі, які замінили вертикальними гідравлічними механізмами.

Двері водія і пасажира також грунтовно переобладнали – тепер вони піднімаються вгору, майже як у Lamborghini. На додаток до всіх змін кузов Лада Нива пофарбували в незвичайний колір.

Всі двері в машині відкриваються не так, як на стандартному авто. Фото: carakoom.com

OBOZREVATEL раніше повідомляв про підвищення цін на автомобілі Lada, яке викликало невдоволення в мережі.