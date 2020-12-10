Як виглядає найдешевший новий 'Сандеро': опубліковано фото

Компанія Dacia опублікувала фото базової версії Sandero нового покоління. Вони дозволяють оцінити, як візуально відрізняється найдешевша пропозиція популярного гетчбека від більш дорогих комплектацій.

Знімки новинки з'явилися на офіційному сайті Dacia. Нагадаємо, нове покоління Sandero було представлено кілька місяців тому. Традиційно дебют будь новинки супроводжується її фотографіями в максимальних, найдорожчих комплектаціях. А ось зображення базових модифікацій зазвичай показують значно пізніше, оскільки такі варіанти не найпривабливіші візуально. Так само сталося і з новим "Сандеро".

Як видно, найдешевший "Садеро" отримав біле забарвлення кузова (інші кольори традиційно будуть пропонуватися за доплату), нефарбовані бампери, корпуси дзеркал заднього виду, а також безбарвні дверні ручки. Також у нього відсутні протитуманні фари і декоративні ковпаки сталевих дисків коліс.

Під капотом базового Dacia Sandero 2 021 – 91-сильний мотор об'ємом 0,9 л, він працює в парі з 5-ступіневою МКПП. В оснащення новинки входить магнітола і штатний утримувач для смартфона. Також в списку є електропідсилювач керма, електричні склопідйомники для водія і переднього пасажира, світлодіодний ближнє світло фар та система екстреного гальмування.

У Німеччині ціна Sandero 2021 починається з позначки 8490 євро. До речі, минуле покоління моделі коштувало від 7290 євро – тобто, зі зміною генерацій популярна бюджетна модель подорожчала на 1200 євро.

Пізніше новий "Сандеро" повинен приїхати і в Україну, але вже під материнської маркою Renault.

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