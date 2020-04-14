Як виглядає найдешевша підробка Bugatti Veyron

Стас Сіділєв Новини 20:00, 14.04.2020

За цю б / у Bugatti Veyron просять 23 000 доларів. Зовсім небагато за один з кращих гіперкарів в історії. Вся справа в тому, що це зовсім і не Bugatti. Машину продають в Японії.

Під трохи видозміненим кузовом легко впізнати Audi TT (2002 року випуску), на основі якої і створено цю слабеньку репліку. Здається, колишній власник не дуже-то старався. Але після того, як замінив стандартну передню решітку на "підкову" в стилі Bugattі, відступати було запізно.

Audi TT намагалися перетворити на Bugatti Veyron. Не вийшло
carscoops.com
Audi TT намагалися перетворити на Bugatti Veyron. Не вийшло
carscoops.com

Свого часу перше покоління Audi TT справді іноді називали маленькою Bugatti Veyron. Але власник цього автомобіля, здається, сприйняв цей комплімент німецькому спортивному автомобілю занадто буквально.

Audi TT намагалися перетворити на Bugatti Veyron. Не вийшло
carscoops.com
Audi TT намагалися перетворити на Bugatti Veyron. Не вийшло
carscoops.com

Звісно, навіть здалеку цю б / у Ауді ТТ неможливо сплутати з Бугатті Вейрон. Дешевизною віє за версту, пропорції та розмір кузова абсолютно не ті, колеса занадто малі, а плавець, який спускається з даху до багажника, виглядає надто безглуздо.

Audi TT намагалися перетворити на Bugatti Veyron. Не вийшло
carscoops.com
Audi TT намагалися перетворити на Bugatti Veyron. Не вийшло
carscoops.com
Салон Audi TT виглядає більш прозаїчно і зовсім не намагається копіювати Bugatti Veyron
carscoops.com

Така популярність в мережі може посприяти швидкому продажу старої машини, але навряд чи хтось назве це творіння красивим.

У першій генерації Audi TT була дуже симпатичним автомобілем
audi.com
Наблизити ТТ до Veyron не вдалося
bugatti.com

OBOZREVATEL раніше повідомляв про дуже дорогий годинник, всередині якого встановлено копію двигуна Bugatti Chiron.

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