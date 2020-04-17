Як виглядає Mercedes, який продають за 35 копійок

Стас Сіділєв Новини 16:36, 17.04.2020

Блогери знайшли старий Mercedes W124 – легендарну модель. Але машина була в жахливому стані. Проте, б/у Мерседес вдалося привести в порядок. Тепер його продають за 1 рубль (35 копійок).

За яку суму придбали машину, не уточнюється. Але стан цього Мерседес 124 був настільки поганим, що автомобіль просто не виглядав придатним до експлуатації. Фактично, так воно і було. Але легендарний німецький седан все ж вдалося завести, що стало хорошим знаком.

Б/у Mercedes W124 привели до тями, щоб продати за 35 копійок
скріншот відео
Б/у Mercedes W124 привели до тями, щоб продати за 35 копійок
скріншот відео

Машина виявилася в змозі пересуватися самостійно, хоча тут є технічні проблеми. На додаток до цього деякі деталі кузова були зламані або відсутні зовсім.

Б/у Mercedes W124 привели до тями, щоб продати за 35 копійок
скріншот відео
Б/у Mercedes W124 привели до тями, щоб продати за 35 копійок
скріншот відео
Б/у Mercedes W124 привели до тями, щоб продати за 35 копійок
скріншот відео

Блогери замінили частину елементів, інші вдалося відремонтувати. Для машини купили фірмові колеса Mercedes-AMG. Хоч вони і вживані, але все одно кращі за ті, які були спочатку.

Б/у Mercedes W124 привели до тями, щоб продати за 35 копійок
скріншот відео
Б/у Mercedes W124 привели до тями, щоб продати за 35 копійок
скріншот відео

Кузов автомобіля помили, а салон неймовірно ретельно почистили. Авжеж, необхідно провести серйозну діагностику і визначити подальший фронт робіт. Але цим займатиметься вже новий власник, який отримає сяючий Mercedes W124 – після виконаної роботи машина виглядає дійсно добре.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про позашляховик ЛуАЗ, який перетворили на неймовірний всюдихід з величезними колесами.

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