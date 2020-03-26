Як виглядає Mercedes-Benz за $ 242500: фото і деталі

Mercedes-Benz 560 SEC Widebody, створений на той момент ще незалежним ательє AMG, є одним з кращих творінь майстрів з Аффальтербаха.

Mercedes-Benz 560 SEC Widebody carscoops.com

За основу для створення цієї моделі майстра AMG взяли один з найпотужніших і розкішних купе Mercedes-Benz. В результаті 560 SEC AMG 6.0 Widebody став ще більш потужним і ексклюзивним. Всього компанія виготовила 50 екземплярів купе,

Mercedes-Benz 560 SEC Widebody carscoops.com

Автомобіль отримав унікальний аеродинамічний обвіс, мускулисті арки і форсований силовий агрегат. Варто відзначити, що і до модернізації 5,6-літровий атмосферний V8 мав солідний потенціал – 300 к.с. і 455 Нм.

Mercedes-Benz 560 SEC Widebody carscoops.com

Mercedes-Benz 560 SEC Widebody carscoops.com

Але в AMG цього здалося мало, тому обсяг двигуна збільшили до 6 літрів, встановили нові механізм ГРМ з 4-ма клапанами на циліндр, а також замінили головку блоку циліндрів.

За рахунок цього потужність вдалося збільшити до 385 к.с., а крутний момент виріс до 555 Нм. Вся ця міць відправлялася до задніх коліс через 4-ступінчастий "автомат".

Mercedes-Benz 560 SEC Widebody carscoops.com

В результаті 560 SEC AMG 6.0 Widebody практично не було рівних на безлімітних автобанах. Купе розвивало швидкість 285 км/год, а спринт 0-100 км/год займав менше 6 секунд. Для 1989 року це були вражаючі цифри.

Крім роботи над кузовом і мотором, в Аффальтербахе модернізували підвіску, встановивши спортивні пружини і амортизатори, збільшили діаметр гальмівних дисків, встановили фірмову вихлопну систему AMG і стильні 17-дюймові 3-компонентні легкосплавні диски.

Mercedes-Benz 560 SEC Widebody carscoops.com

У салоні з'явилися спортивні крісла Recaro з електроприводами і поперекової підтримкою, кермо AMG, хромовані накладки на порогах і додаткові декоративні вставки з дерева на дверях.

Mercedes-Benz 560 SEC Widebody carscoops.com

Mercedes-Benz 560 SEC Widebody carscoops.com

Mercedes-Benz 560 SEC Widebody carscoops.com

Пропонований на продаж екземпляр має скромний пробіг – всього 34 637 км. Правильне зберігання і експлуатація дозволили зберегти машину практично в ідеальному стані. Тож не дивно, що автомобіль оцінили в солідну суму $ 242 500. Варто відзначити, що рік тому аналогічний екземпляр був проданий на аукціоні RM Sotheby`s за 297 500 євро!

Як писав раніше OBOZREVATEL, на аукціон виставили унікальний поліцейський Subaru, виготовлений в єдиному екземплярі.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!