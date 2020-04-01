Як виглядає Mercedes 190, який не знайомий пострадянським країнам

З розпадом СРСР до незалежних республік хлинув потік іномарок, серед яких особливою популярністю користувався легендарний седан Mercedes 190 E. Причому це авто настільки полюбили, що навіть зараз, через роки, воно зустрічається на наших дорогах у великих кількостях.

Однак мало хто знає, що у цієї машини була незвичайна модифікація – Mercedes 190E 2.6 City. І, на відміну від седана, її не любили, а скоріше навпаки, недолюблювали. А все тому, що виглядала вона досить специфічно.

Mercedes-Benz 190E W201 2.6 City auta5p.eu

Mercedes 190E City представляв собою модель в кузові хетчбек: завдяки цьому він ставав в один ряд з культовим VW Golf, однак через непропорційний вид його прозвали "обрізаним". І якщо класичний седан викликав захоплення, то від цієї моделі воліли відвертатися.

Mercedes-Benz 190E W201 2.6 City auta5p.eu

Втім, сам автовиробник до 190E City особливого відношення не має: хетчбек був розроблений німецьким ательє Schulz-Tuning – його заснував інженер-дизайнер Еберхард Шульц, який до відкриття власної фірми працював у Mercedes-Benz. Шульц завжди брався за самі незвичайні проекти (наприклад, ще у 80-х він першим побудував 6-колісний G-Class), і ось одним з його творінь став хетч на базі "сто дев'яностого", який з'явився у 1990 році.

Mercedes-Benz 190E W201 2.6 City auta5p.eu

Mercedes-Benz 190E W201 2.6 City auta5p.eu

Mercedes-Benz 190E W201 2.6 City auta5p.eu

Mercedes 190E 2.6 City мав відразу дві версії – трьох- і п'ятидверну; під його капот встановлювався 2,6-літровий рядний двигун потужністю 160 к.с. Нові елементи для задньої частини – кришка багажника і ліхтарі – були запозичені у більшого Mercedes W124.

Mercedes-Benz 190E W201 2.6 City auta5p.eu

Всього було побудовано кілька екземплярів моделі, оскільки її популярність була вкрай низькою. Тому зараз зустріти 190E City на дорогах досить складно (навіть у Європі), хоча недавно підпіснику Facebook-спільноти Top Gun Garage вдалося сфотографуати такий Мерседес у Нідерландах.

Mercedes-Benz 190E W201 2.6 City, який недавно зняли в Нідерландах Top Gun Garage, Facebook

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