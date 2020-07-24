Який вигляд має лімузин Toyota RAV4. Фото і відео

Кросовер Toyota RAV4 користується величезною популярністю в усьому світі. Але в компанії вирішили створити найбільш незвичайну модифікацію моделі.

На фото – лімузин Toyota RAV4 довжиною 5,4 м. У такий спосіб автомобіль "розтягнули" на 80 см, що можна назвати серйозною надбавкою.

Звісно, це відбилося на зовнішньому вигляді Тойота РАВ 4. Кузов, грубо кажучи, розрізали на дві частини в самому центрі та встановили додаткову секцію між передніми і задніми дверима.

У салоні тепер набагато більше місця. Фото: Toyota

У результаті салон став набагато просторішим. Помітно, що всередині можна було легко встановити третій ряд сидінь. Замість цього конструктори вирішили запропонувати пасажирам заднього ряду максимальний комфорт і простір.

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