Який вигляд має лімузин Toyota RAV4. Фото і відео

Стас Сіділєв Новини 18:00, 24.07.2020 Оновлено: 18:15, 24.07.2020

Кросовер Toyota RAV4 користується величезною популярністю в усьому світі. Але в компанії вирішили створити найбільш незвичайну модифікацію моделі.

На фото – лімузин Toyota RAV4 довжиною 5,4 м. У такий спосіб автомобіль "розтягнули" на 80 см, що можна назвати серйозною надбавкою.

Звісно, це відбилося на зовнішньому вигляді Тойота РАВ 4. Кузов, грубо кажучи, розрізали на дві частини в самому центрі та встановили додаткову секцію між передніми і задніми дверима.

У салоні тепер набагато більше місця.
Фото: Toyota

У результаті салон став набагато просторішим. Помітно, що всередині можна було легко встановити третій ряд сидінь. Замість цього конструктори вирішили запропонувати пасажирам заднього ряду максимальний комфорт і простір.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про неймовірний позашляховик Toyota, який знайшли в Україні.

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