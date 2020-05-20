Головна Новини
20 травня • оновлено в 10:33
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Як виглядає і скільки коштує найкрутіша 15-річна Skoda Octavia

2.5т
Читати матеріал російською

На вторинному ринку можна знайти безліч пропозицій по Skoda Octavia A5. Однак відшукати серед них цікаві екземпляри досить складно – на жаль, велика кількість машин вже "втомилися".

Проте, зараз у Чехії продають унікальну Октавію, у якої є деякі особливості. По-перше, як для 15-річного авто у неї відмінний стан і невеликий пробіг, а по-друге – вона має ряд крутих доробок.

Skoda Octavia RS

Skoda Octavia RS

sportovnivozy.cz

Перед нами Skoda Octavia RS 2015 року, на її одометрі – лише 116 тис. км. Виглядає ліфтбек на тверду п'ятірку, але все ж головна його особливість – "правильний тюнінг".

Skoda Octavia RS

Skoda Octavia RS

sportovnivozy.cz

Автомобіль зазнав безліч операцій, і найяскравішим їх наслідком став двигун, який видає 415 сил (для порівняння, потужність стокового бензинового мотора становила 200 к.с.). На "серце" Октавії встановили ковані поршні, нові випускні та впускні клапани, новий турбонагнетатель, більш потужний інтеркулер, додатковий паливний насос високого тиску і т.д. Крім того, інженери перенастроювали блок управління. Динамічні характеристики моделі не розкриваються (звичайна модель прискорюється до "сотні", за 7,3 сек), але власник зазначає, що це найшвидша Octavia другого покоління, яка їздить чеськими дорогами.

Skoda Octavia RS

Skoda Octavia RS

sportovnivozy.cz

Вихлопна система і ходова частина також не залишилися без уваги. Гальмівні супорти тут від Brembo, а диски – марки Zimmerman. Підвіска в машини регульована. Нарешті, взутий автомобіль в яскраві ексклюзивні 19-дюймові колеса.

Skoda Octavia RS

Skoda Octavia RS

sportovnivozy.cz

Skoda Octavia RS

Skoda Octavia RS

sportovnivozy.cz

Skoda Octavia RS

Skoda Octavia RS

sportovnivozy.cz

Ціна Skoda Octavia RS в такому особливому виконанні – 11,6 тис. євро. Для порівняння, в Україні за такі гроші продається новий Renault Logan.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що Skoda готує до виходу на ринок свій перший електричний кросовер.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
Skoda авто б/к автомобіль
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Авто Новини

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 19 230.

    Вилікувалися: 5955. Померли: 564.

  • У світі захворіли понад 4,9 млн осіб, загинули – 323 тисячі.

  • Лікарі заявили про нове небезпечне ускладнення при COVID-19.

  • Протягом тижня Швеція, яка не вводила карантин, стала лідером в Європі за кількістю смертей від COVID-19 на душу населення.

  • У Нідерландах працівник хутряної ферми, де розводять норок, заразився коронавірусом від тварини.

Новини авто

Топпублікації

Топблоги