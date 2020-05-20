Як виглядає і скільки коштує найкрутіша 15-річна Skoda Octavia

На вторинному ринку можна знайти безліч пропозицій по Skoda Octavia A5. Однак відшукати серед них цікаві екземпляри досить складно – на жаль, велика кількість машин вже "втомилися".

Проте, зараз у Чехії продають унікальну Октавію, у якої є деякі особливості. По-перше, як для 15-річного авто у неї відмінний стан і невеликий пробіг, а по-друге – вона має ряд крутих доробок.

Skoda Octavia RS sportovnivozy.cz

Перед нами Skoda Octavia RS 2015 року, на її одометрі – лише 116 тис. км. Виглядає ліфтбек на тверду п'ятірку, але все ж головна його особливість – "правильний тюнінг".

Skoda Octavia RS sportovnivozy.cz

Автомобіль зазнав безліч операцій, і найяскравішим їх наслідком став двигун, який видає 415 сил (для порівняння, потужність стокового бензинового мотора становила 200 к.с.). На "серце" Октавії встановили ковані поршні, нові випускні та впускні клапани, новий турбонагнетатель, більш потужний інтеркулер, додатковий паливний насос високого тиску і т.д. Крім того, інженери перенастроювали блок управління. Динамічні характеристики моделі не розкриваються (звичайна модель прискорюється до "сотні", за 7,3 сек), але власник зазначає, що це найшвидша Octavia другого покоління, яка їздить чеськими дорогами.

Skoda Octavia RS sportovnivozy.cz

Вихлопна система і ходова частина також не залишилися без уваги. Гальмівні супорти тут від Brembo, а диски – марки Zimmerman. Підвіска в машини регульована. Нарешті, взутий автомобіль в яскраві ексклюзивні 19-дюймові колеса.

Skoda Octavia RS sportovnivozy.cz

Skoda Octavia RS sportovnivozy.cz

Skoda Octavia RS sportovnivozy.cz

Ціна Skoda Octavia RS в такому особливому виконанні – 11,6 тис. євро. Для порівняння, в Україні за такі гроші продається новий Renault Logan.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що Skoda готує до виходу на ринок свій перший електричний кросовер.

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