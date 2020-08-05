Як виглядає BMW, яка коштує $5 млн і мало не розорила баварців

У період з 1956 по 1959 рік BMW випустила лише 250 родстерів 507 через поганий продаж. Фото: CNBC

Родстер BMW 507 – дивовижна машина, яка прийшла з середини минулого століття. Свого часу вона мало не довела BMW до банкрутства, а зараз ті екземпляри цієї моделі, що дожили до наших днів, продають за мільйони доларів.

Про історію незвичайного авто нагадав телеканал CNBC.

BMW 507 на заводі компанії. Фото: CNBC

BMW 507 з'явився на світ в 1956 році. Це був витончений двомісний спортивний автомобіль. Його кузов виготовлявся з алюмінію, а під капот ставили потужний 3,2-літровий 8-циліндровий агрегат на 150 сил, який прискорював родстер до нечуваних для того часу 209 км/год.

BMW 507 оснащувався вражаючим мотором V8. Фото: CNBC

BMW 507 вийшов настільки хороший, що завоював популярність у селебріті. Такий був у Елвіса Преслі, актора Фреда Астера, князя Монако Реньє III та інших знаменитостей. Але ось у чому біда: якщо публіка прийняла цей автомобіль з оваціями, то для самого виробника він обернувся справжнім кошмаром.

Інтер'єр BMW 507. Фото: CNBC

Компанія планувала продавати щорічно по 5000 од. 507-х за ціною 5 000 доларів за штуку (сьогодні це близько 48 000 доларів з урахуванням інфляції). Однак витрати на виробництво були надзвичайно високими. На виготовлення кожної моделі йшло 10 000 доларів, що сьогодні еквівалентно 96 000 доларам. BMW зазнала збитків від цієї машини. У підсумку, вже в 1959-му році вона згорнуло виробництво родстера, продавши лише 250 екз.

Елвіс Преслі бере ключі від свого BMW 507 у Франкфурті, Німеччина, 1958 рік. Фото: CNBC

Після цього у баварців виникли серйозні фінансові проблеми. Настільки, що компанія мало не була викуплена своїм найближчим конкурентом – Daimler. Врятувати від банкрутства легендарну марку вдалося лише завдяки інвестиціям німецького акціонера і промисловця Герберта Квандта.

Білий BMW 507 1958 року, проданий на аукціоні Sotheby's в лютому 2020 року. Фото: CNBC

Зате для колекціонерів BMW 507 став дуже цінним і бажаним автомобілем. Вони готові платити за нього мільйони доларів. Так, в лютому цього року на аукціоні один такий BMW 507 був проданий за 2,35 млн доларів. А в 2018 екземпляр, який належав колишньому чемпіонові Формули-1 Джону Сертісу, і зовсім продали за $5 млн.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на продаж виставили "лупати" Mercedes, на якому можна непогано заробити.