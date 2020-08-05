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Як виглядає BMW, яка коштує $5 млн і мало не розорила баварців

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Новини
1,5 т.
Як виглядає BMW, яка коштує $5 млн і мало не розорила баварців

У період з 1956 по 1959 рік BMW випустила лише 250 родстерів 507 через поганий продаж. Фото: CNBC

Родстер BMW 507 – дивовижна машина, яка прийшла з середини минулого століття. Свого часу вона мало не довела BMW до банкрутства, а зараз ті екземпляри цієї моделі, що дожили до наших днів, продають за мільйони доларів.

Про історію незвичайного авто нагадав телеканал CNBC.

BMW 507 на заводі компанії.

BMW 507 на заводі компанії. Фото: CNBC

BMW 507 з'явився на світ в 1956 році. Це був витончений двомісний спортивний автомобіль. Його кузов виготовлявся з алюмінію, а під капот ставили потужний 3,2-літровий 8-циліндровий агрегат на 150 сил, який прискорював родстер до нечуваних для того часу 209 км/год.

BMW 507 оснащувався вражаючим мотором V8.

BMW 507 оснащувався вражаючим мотором V8. Фото: CNBC

BMW 507 вийшов настільки хороший, що завоював популярність у селебріті. Такий був у Елвіса Преслі, актора Фреда Астера, князя Монако Реньє III та інших знаменитостей. Але ось у чому біда: якщо публіка прийняла цей автомобіль з оваціями, то для самого виробника він обернувся справжнім кошмаром.

Інтер'єр BMW 507.

Інтер'єр BMW 507. Фото: CNBC

Компанія планувала продавати щорічно по 5000 од. 507-х за ціною 5 000 доларів за штуку (сьогодні це близько 48 000 доларів з урахуванням інфляції). Однак витрати на виробництво були надзвичайно високими. На виготовлення кожної моделі йшло 10 000 доларів, що сьогодні еквівалентно 96 000 доларам. BMW зазнала збитків від цієї машини. У підсумку, вже в 1959-му році вона згорнуло виробництво родстера, продавши лише 250 екз.

Елвіс Преслі бере ключі від свого BMW 507 у Франкфурті, Німеччина, 1958 рік.

Елвіс Преслі бере ключі від свого BMW 507 у Франкфурті, Німеччина, 1958 рік. Фото: CNBC

Після цього у баварців виникли серйозні фінансові проблеми. Настільки, що компанія мало не була викуплена своїм найближчим конкурентом – Daimler. Врятувати від банкрутства легендарну марку вдалося лише завдяки інвестиціям німецького акціонера і промисловця Герберта Квандта.

Білий BMW 507 1958 року, проданий на аукціоні Sotheby's в лютому 2020 року.

Білий BMW 507 1958 року, проданий на аукціоні Sotheby's в лютому 2020 року. Фото: CNBC

Зате для колекціонерів BMW 507 став дуже цінним і бажаним автомобілем. Вони готові платити за нього мільйони доларів. Так, в лютому цього року на аукціоні один такий BMW 507 був проданий за 2,35 млн доларів. А в 2018 екземпляр, який належав колишньому чемпіонові Формули-1 Джону Сертісу, і зовсім продали за $5 млн.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на продаж виставили "лупати" Mercedes, на якому можна непогано заробити.

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