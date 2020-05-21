Як виглядає автодім, який "з'їв" Volkswagen. Фото

Volkswagen Beetle перетворили на справжній автодім. Водночас незвичайний транспортний засіб виглядає так, ніби кемпер просто "з'їв" німецьку малолітражку. Готуйтеся, там багато сюрпризів.

"Фольксваген Жук" буквально розрізали на дві частини, між якими з'явився величезний та цілком повноцінний житловий простір. Нічого незвичайного, якщо вам траплялося бувати всередині мобільних будинків на колесах.

Старий VW перетворили на дивний будинок на колесах carakoom.com

Цікаво й дивно, що водій керує цим транспортним засобом, сидячи боком за обіднім столом. Кермове управління й педалі виведені безпосередньо на кухню. А загалом, дерев'яний інтер'єр здається затишним і виглядає непогано.

Старий VW перетворили на дивний будинок на колесах carakoom.com

Цю незвичайну машину можна використовувати виключно як житловий простір. Адже пересуватися на цьому дорогами загального користування просто заборонено – через зазначену вище специфічну посадку водія, відсутність ременів безпеки та стандартних засобів захисту.

Старий VW перетворили на дивний будинок на колесах carakoom.com

Але є й технічна проблема: через здійснені модифікації двигун просто не запускається – втрачено тиск оливи. Підозрюємо, усуненням тільки цього недоліку ремонт не обмежиться. Спроба створити унікальну машину виявилася невдалою, але за таку гарну стелю можна пробачити що завгодно! Тепер власник продає своє творіння всього за 600 доларів.

Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше повідомляв про новий дім на колесах, на який перетворили УАЗ.