Як виглядає 43-річна Лада Нива за ціною Mercedes. Фото

У Росії на продаж виставили позашляховик Лада Нива 1977 року за 3 000 000 рублів (близько 1 100 000 грн). В Україні за ці гроші можна купити новий Mercedes, та й в РФ також.

Цікаво, що за 43 роки існування автомобіль подолав лише 5 км. Таким чином, позашляховик Лада фактично знаходиться в стані нового авто.

Мабуть, з цієї причини власник і встановив високу ціну, за яку сьогодні можна купити 6 Lada 4x4 – технічно той же автомобіль, тільки вироблений в XXI столітті. Але це ще не все.

Автомобіль пофарбовано у фірмовий жовтий колір. Фото: аuto.ru

Стара Лада Нива не демонструє жодних натяків на поломки і неполадки, збереглася в гарному стані, а в комплекті навіть є оригінальне запасне колесо.

Салон позашляховика відмінно зберігся. Фото: аuto.ru

Додатково висока ціна виправдовується колекційним статусом – конкретний екземпляр відноситься до однієї з перших партій, яку зробили в 1977 році в СРСР.

За 43 роки Лада Нива проїхала тільки 5 км. Фото: аuto.ru

Раніше OBOZREVATEL розповідав про нову ідею АвтоВАЗу звернутися до громадськості з пропозицією придумати назву для нової моделі Лада. Замість цього росіяни почали сміятися над виробником.