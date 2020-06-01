Як виглядає 34-річний Запорожець за $7000 без пробігу

В Росії виставили на продаж ЗАЗ 968М за 500 000 рублів – близько $7000. Старий Запорожець коштує доволі дорого, але стан автомобіля дуже гарний.

Пробіг становить всього 483 км, що за 34 роки експлуатації майже не вважається. Як результат – машина досі виглядає як нова. Яскраво-блакитна емаль кузову відмінно збереглася, а всі хромовані елементи як і раніше блищать.

Ідеальний Запорожець виставили на продаж auto.ru

Ідеальний Запорожець виставили на продаж auto.ru

Салон ЗАЗ-968М виглядає так, немов автомобіль тільки-но виїхав з конвеєра. Такого результату вдалося досягти завдяки якісному своєчасному догляду за транспортним засобом, який досі виглядає як новий.

Ідеальний Запорожець виставили на продаж auto.ru

Ідеальний Запорожець виставили на продаж auto.ru

Ідеальний Запорожець виставили на продаж auto.ru

Проте, 7 тис. доларів за такий досить масовий автомобіль СРСР – дуже велика сума. З іншого боку, цей вживаний Запорожець знаходиться в колекційному стані, таких машин залишається все менше.

Ідеальний Запорожець виставили на продаж auto.ru

Ідеальний Запорожець виставили на продаж auto.ru

Ідеальний Запорожець виставили на продаж auto.ru

Раніше OBOZREVATEL розповідав про Запорожець з потужним двигуном і деталями від Mazda, який виставили на продаж.