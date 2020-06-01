Як виглядає 34-річний Запорожець за $7000 без пробігу
В Росії виставили на продаж ЗАЗ 968М за 500 000 рублів – близько $7000. Старий Запорожець коштує доволі дорого, але стан автомобіля дуже гарний.
Пробіг становить всього 483 км, що за 34 роки експлуатації майже не вважається. Як результат – машина досі виглядає як нова. Яскраво-блакитна емаль кузову відмінно збереглася, а всі хромовані елементи як і раніше блищать.
Салон ЗАЗ-968М виглядає так, немов автомобіль тільки-но виїхав з конвеєра. Такого результату вдалося досягти завдяки якісному своєчасному догляду за транспортним засобом, який досі виглядає як новий.
Проте, 7 тис. доларів за такий досить масовий автомобіль СРСР – дуже велика сума. З іншого боку, цей вживаний Запорожець знаходиться в колекційному стані, таких машин залишається все менше.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про Запорожець з потужним двигуном і деталями від Mazda, який виставили на продаж.