Як виглядає 30-річний седан Mercedes за ціною Lamborghini
Mercedes 190E 2.5-16 Evolution II – один з кращих спортивних седанів минулого століття. Один з таких продадуть на аукціоні за ціною Lamborghini.
Таких автомобілів на базі стандартного Mercedes 190 випустили всього 500 екземплярів. Ціни на них сьогодні досягають $300 000.
Під капотом встановлено чотирициліндровий двигун об'ємом 2,5 л потужністю 235 к.с. На розгін до 100 км/год необхідно витратити 7,1 с, а максимальна швидкість складає 240 км/год.
Седан отримав доопрацьовану підвіску і спортивні гальма. Крім того, кузов оснастили аеродинамічним обвісом, який відразу видає в автомобілі потужну машину. Пробіг конкретного екземпляру становить лише 10 000 км.
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