Як виглядає 30-річний седан Mercedes за ціною Lamborghini

Mercedes 190E 2.5-16 Evolution II – один з кращих спортивних седанів минулого століття. Один з таких продадуть на аукціоні за ціною Lamborghini.

Таких автомобілів на базі стандартного Mercedes 190 випустили всього 500 екземплярів. Ціни на них сьогодні досягають $300 000.

Під капотом встановлено чотирициліндровий двигун об'ємом 2,5 л потужністю 235 к.с. На розгін до 100 км/год необхідно витратити 7,1 с, а максимальна швидкість складає 240 км/год.

Седан Mercedes виглядає агресивно завдяки великому спойлеру. Фото: firstgear.ua

Седан отримав доопрацьовану підвіску і спортивні гальма. Крім того, кузов оснастили аеродинамічним обвісом, який відразу видає в автомобілі потужну машину. Пробіг конкретного екземпляру становить лише 10 000 км.

У салоні Mercedes 190E 2.5-16 Evolution II спортивні крісла. Фото: firstgear.ua

Двигун в прекрасному стані. Фото: firstgear.ua

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