Як вибух бомби: черепаха влетіла в машину та розбила її
Недалеко від міста Саванна в штаті Джорджія (США) відбулася незвичайна ДТП – черепаха влетіла в лобове скло Hyundai Santa Fe, пробила його і застрягла там.
Латонія Ларк перебувала за кермом свого кросовера Hyundai Santa Fe, в передньому пасажирському кріслі сидів її брат. Коли жінка побачила предмет, що стрімко наближається до автомобіля та летить з високою швидкістю, вона встигла трохи сповільнитися.
За словами Латонії, об'єкт нагадував цеглу, а гучний звук зіткнення був схожий на вибух бомби. З невідомих причин черепаха летіла над дорогою з високою швидкістю. У підсумку тварина зіштовхнулася з автомобілем, при цьому черепаха розбила вітрове скло і застрягла в ньому.
Швидше за все, тварина намагалася перетнути дорогу, але транспорт, що проїжджав попереду, наїхав на жорсткий панцир і "запустив в політ" черепаху за допомогою рухомого колеса. Різні невеликі об'єкти на дорозі таким чином дійсно можуть розвивати дуже високу швидкість.
Водійка не постраждала, але пасажира трохи зачепило осколками, що розлетілися. Черепаху доставили до ветеринарної клініки, проте, на жаль, вона не вижила.
Раніше OBOZREVATEL показував відео, на якому допитливий ведмідь намагався залізти в припаркований Mercedes – у нього майже вийшло.