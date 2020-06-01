Як вибух бомби: черепаха влетіла в машину та розбила її

Недалеко від міста Саванна в штаті Джорджія (США) відбулася незвичайна ДТП – черепаха влетіла в лобове скло Hyundai Santa Fe, пробила його і застрягла там.

Латонія Ларк перебувала за кермом свого кросовера Hyundai Santa Fe, в передньому пасажирському кріслі сидів її брат. Коли жінка побачила предмет, що стрімко наближається до автомобіля та летить з високою швидкістю, вона встигла трохи сповільнитися.

Черепаха зіштовхнулася з машиною на величезній швидкості скріншот відео

За словами Латонії, об'єкт нагадував цеглу, а гучний звук зіткнення був схожий на вибух бомби. З невідомих причин черепаха летіла над дорогою з високою швидкістю. У підсумку тварина зіштовхнулася з автомобілем, при цьому черепаха розбила вітрове скло і застрягла в ньому.

Тварина застрягла в склі після сильного удару скріншот відео

Швидше за все, тварина намагалася перетнути дорогу, але транспорт, що проїжджав попереду, наїхав на жорсткий панцир і "запустив в політ" черепаху за допомогою рухомого колеса. Різні невеликі об'єкти на дорозі таким чином дійсно можуть розвивати дуже високу швидкість.

На пошкоджений Hyundai Santa Fe вже встановили нове скло скріншот відео

Врятувати черепаху після сильного зіткнення не вдалося скріншот відео

Водійка не постраждала, але пасажира трохи зачепило осколками, що розлетілися. Черепаху доставили до ветеринарної клініки, проте, на жаль, вона не вижила.

Раніше OBOZREVATEL показував відео, на якому допитливий ведмідь намагався залізти в припаркований Mercedes – у нього майже вийшло.

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