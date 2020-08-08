Як ВАЗ-2108 мало не став британським автомобілем мрії

У 1980-х роках британська компанія TKM задумала дуже незвичайний проект – спортивний кабріолет, читай родстер, на базі радянського хетчбека ВАЗ-2108. Проект повинен був стати серійним, але в реальності було випущено лише одне авто.

Що це за унікальна машина, розбирався OBOZREVATEL.

Lada Cipher Sports - британський родстер на базі ВАЗ-2108. Фото: carandclassic.co.uk

Автомобіль отримав ім'я Lada Cipher Sports і вперше його представили в 1989 році. Машина настільки вийшла вдалою, що навіть ВАЗівці були в захваті від задумки і запропонували британцям допомогу в підготовці виробництва, забезпечивши їх усіма необхідними комплектуючими, взятих з моделі 2108. А сама TKM була тільки рада цьому – невелика фірма всерйоз планувала випустити обмежену серію ексклюзивних кабріолетів, побудованих на базі радянських хетчбеків.

Lada Cipher Sports - британський родстер на базі ВАЗ-2108. Фото: stevens-cipher.com

Lada Cipher Sports - британський родстер на базі ВАЗ-2108. Фото: carandclassic.co.uk

Для Lada Cipher Sports розробили оригінальний кузов і частина салону. А ось техніка дісталася від ВА3-2108 повністю: 1,3-літровий бензиновий двигун, механічна коробка передач, шасі, елементи підвіски і т.п. Впізнати в родстері Ладу можна було хіба що по по дверних ручках та специфічному звуку вихлопу.

Lada Cipher Sports - британський родстер на базі ВАЗ-2108. Фото: carandclassic.co.uk

Згідно із задумом, партнери (власне, TKM і ВАЗ) хотіли почати виробництво автомобіля в Литві, але подальший розпад СРСР поховав їх плани. У підсумку, Lada Cipher Sports так і залишилася побудованим в єдиному екземплярі родстером, що збереглися до наших днів у Великій Британії. До речі, буквально у 2019 році автомобіль змінив власника – його продали трохи більше ніж за 5000 доларів. До того моменту пробіг кабріолета становив уже 5800 км.

Lada Cipher Sports - британський родстер на базі ВАЗ-2108. Фото: carandclassic.co.uk

Lada Cipher Sports - британський родстер на базі ВАЗ-2108. Фото: carandclassic.co.uk

Lada Cipher Sports - британський родстер на базі ВАЗ-2108. Фото: ceautoclassic.eu

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