Як в СРСР: в Україні знайшли новий 30-річний "Москвич"

Український блогер Roma Urraco виявив новий "Москвич-2141" (АЗЛК-2141) в Нікополі. Пробіг становить всього 1996 км. Стан вживаного автомобіля чудовий, незважаючи на 30-річний вік.

"Москвич" 1990 року випуску добре зберігся завдяки знайомому сценарію: з моменту придбання машину поставили в гараж і майже не експлуатували. В результаті радянський автомобіль виглядає, наче новий.

Новий "Москвич" 1990 року drive2.ru

Новий "Москвич" 1990 року drive2.ru

Фактично, він справді новий, навіть попри три десятиліття, що минули з моменту його виробництва. У салоні залишилася заводська упаковка на кріслах, а в комплекті – банка з вишневою фарбою, інструкція з експлуатації та навіть транзитні номери часів СРСР.

Новий "Москвич" 1990 року drive2.ru

Новий "Москвич" 1990 року drive2.ru

Новий "Москвич" 1990 року drive2.ru

Під капотом – двигун потужністю 71 к.с., який добре зберігся та легко завівся, зажадавши лише заміни витратних матеріалів.

Новий "Москвич" 1990 року drive2.ru

Раніше OBOZREVATEL показував вишневу "дев'ятку", яку знайшли в Україні в 30-річному віці.

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