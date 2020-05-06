Як в СРСР: в Україні знайшли новий 30-річний "Москвич"

Український блогер Roma Urraco виявив новий "Москвич-2141" (АЗЛК-2141) в Нікополі. Пробіг становить всього 1996 км. Стан вживаного автомобіля чудовий, незважаючи на 30-річний вік.
"Москвич" 1990 року випуску добре зберігся завдяки знайомому сценарію: з моменту придбання машину поставили в гараж і майже не експлуатували. В результаті радянський автомобіль виглядає, наче новий.
Новий "Москвич" 1990 року
drive2.ru
Новий "Москвич" 1990 року
drive2.ru
Фактично, він справді новий, навіть попри три десятиліття, що минули з моменту його виробництва. У салоні залишилася заводська упаковка на кріслах, а в комплекті – банка з вишневою фарбою, інструкція з експлуатації та навіть транзитні номери часів СРСР.
Новий "Москвич" 1990 року
drive2.ru
Новий "Москвич" 1990 року
drive2.ru
Новий "Москвич" 1990 року
drive2.ru
Під капотом – двигун потужністю 71 к.с., який добре зберігся та легко завівся, зажадавши лише заміни витратних матеріалів.
Новий "Москвич" 1990 року
drive2.ru
Раніше OBOZREVATEL показував вишневу "дев'ятку", яку знайшли в Україні в 30-річному віці.
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