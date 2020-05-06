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6 травня • оновлено в 23:13
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Як в СРСР: в Україні знайшли новий 30-річний "Москвич"

3.7т
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Український блогер Roma Urraco виявив новий "Москвич-2141" (АЗЛК-2141) в Нікополі. Пробіг становить всього 1996 км. Стан вживаного автомобіля чудовий, незважаючи на 30-річний вік.

"Москвич" 1990 року випуску добре зберігся завдяки знайомому сценарію: з моменту придбання машину поставили в гараж і майже не експлуатували. В результаті радянський автомобіль виглядає, наче новий.

Новий "Москвич" 1990 року

Новий "Москвич" 1990 року

drive2.ru

Новий "Москвич" 1990 року

Новий "Москвич" 1990 року

drive2.ru

Фактично, він справді новий, навіть попри три десятиліття, що минули з моменту його виробництва. У салоні залишилася заводська упаковка на кріслах, а в комплекті – банка з вишневою фарбою, інструкція з експлуатації та навіть транзитні номери часів СРСР.

Новий "Москвич" 1990 року

Новий "Москвич" 1990 року

drive2.ru

Новий "Москвич" 1990 року

Новий "Москвич" 1990 року

drive2.ru

Новий "Москвич" 1990 року

Новий "Москвич" 1990 року

drive2.ru

Під капотом – двигун потужністю 71 к.с., який добре зберігся та легко завівся, зажадавши лише заміни витратних матеріалів.

Новий "Москвич" 1990 року

Новий "Москвич" 1990 року

drive2.ru

Раніше OBOZREVATEL показував вишневу "дев'ятку", яку знайшли в Україні в 30-річному віці.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
ретро Москвич б/к автомобіль нові авто авто
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