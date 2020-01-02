Як у Януковича: у Києві зняли рідкісний Mercedes за 400 000 євро

У Києві помітили дуже рідкісну версію позашляховика Mercedes-Benz G-Class. Цікаво, що раніше аналогічним авто володів син екс-президента України, Віктор Янукович-молодший.

Як стало відомо OBOZREVATEL, мова йде про позашляховик Mercedes-Benz G500 Cabrio. Причому це не звичайний кабріолет, а ексклюзивний екземпляр з "прощальної" серії Final Edition 200. Всього було зібрано 200 таких "Гелендвагенів", на що вказує число в назві версії.

Mercedes-Benz G500 Cabrio, помічений в Києві instagram.com/vehicles.exclusive

Mercedes-Benz G500 Cabrio випускався з 1979 по 2013 рік. Прощальна версія моделі продавалася за 110 тис. євро, зараз же за такий автомобіль колекціонери просять в середньому 250-400 тис. євро залежно від стану та пробігу. Головна відмінність такого "Кубіка" від звичайного – укорочена колісна база та м'який дах. Під капотом встановлений 388-сильний V8 об'ємом 5,5 л, зістиковано з 7АКПП; з ним машина прискорюється до "сотні" за 5,9 сек та розвиває максимальну швидкість 210 км/год. Оснащення позашляховика включає такі "плюшки", як електропривід крісел, камера, заднього виду, адаптивний круїз-контроль та ін.

Mercedes-Benz G500 Cabrio millermotorcars.com

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, в столиці сфотографували унікальну Toyota – 6-колісний позашляховик вартістю 300 000 доларів.

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