Як у Бонда: Aston Martin випустить культове авто
Британська компанія Aston Martin вирішила відродити найвідомішу свою модель – купе DB5, яка брала участь в зйомках фільмів про Джеймса Бонда.
Оригінальна версія випускалася всього три роки, з 1963 по 1965 рік і розійшлася тиражем близько 900 екземплярів. Вперше автомобіль знявся в "бондіані" в 1964 році у фільмі Goldfinger.
Через 55 років в компанії вирішили випустити лімітовану серію DB5 Goldfinger. Всі 25 екземплярів колекційної серії будуть являти собою копію машини Джеймса Бонда з фільму Goldfinger.
Автомобіль буде оснащений аксесуарами, які притаманні машині Джеймса Бонда: пристроями для створення димової завіси і викиду масла на дорогу, номерними панелями, що обертаються, бутафорськими кулеметами і пристроєм для пошкодження шин, куленепробивним щитом, знімною панеллю даху над пасажирським кріслом і іклами-таранами спереду і ззаду .
У салоні з'являться бутафорський радар стеження, телефон на водійський дверi, кнопка запалювання в важелі КП, додаткові відділення під сидіннями і тумблери для управління "гаджетами" на підлокітнику і центральної панелі, а також пульт для дистанційного керування спецобладнанням.
Для створення максимально автентичної версії "бондмобіля" запросили британського фахівця зі спецефектів Кріса Корбулда, який брав участь в розробці обладнання для дюжини фільмів про Джеймса Бонда.
Всі автомобілі отримають класичний алюмінієвий кузов і сталеве шасі. Під капотом розташується 4-літрова 290-сильна атмосферна рядна "шістка" з трьома карбюраторами SU. Вся міць мотора буде передаватися до задніх коліс через 5-ступінчасту "механіку" від ZF.
Крім того, в арсеналі моделі – механічний диференціал підвищеного тертя, гідропідсилювач гальм, передня пружинна підвіска зі стабілізатором поперечної стійкості і задня підвіска з радіальними важелями і механізмом Уатта.
Кожен екземпляр буде виготовлений вручну фахівцями реставраційної майстерні компанії, а процес виробництва займає 4500 годин. Це зумовило значну ціну машини – 2,75 млн фунтів (3,05 млн. евро) без урахування податків. Перші екземпляри DB5 Goldfinger прибудуть до покупців у другій половині нинішнього року.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на продаж виставили репліки автомобілів з фільму "Назад у майбутнє".