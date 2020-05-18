Як у 90-і: в Києві зняли вражаючий кортеж із "Геліків"

Новини 18:00, 18.05.2020 Оновлено: 18:08, 18.05.2020

Круті кортежі з однакових автомобілів можна побачити не тільки в кіно, але й у реальному житті. Один із таких "конвоїв" недавно могли зустріти жителі та гості української столиці.

Зокрема, в Києві (на бульварі Дружби Народів) була помічена колона з чотирьох Mercedes G-Class. Усі автомобілі – чорного кольору; при цьому деякі позашляховики це високопотужні Mercedes-AMG G63 і Brabus G700.

Кортеж "Геліків" у Києві
instagram.com/vehicles.exclusive

Виглядає такий кортеж із "Геліків" дуже ефектно – подібне часто можна було побачити у "лихі 90-і", але зараз – велика рідкість. Опубліковане в соцмережі Instagram фото навіть викликало дискусію серед користувачів: наприклад, одні припускають, що це були зйомки продовження серіалу "Бригада", інші ж вважають, що ефектний кортеж є частиною весілля по-кавказьки.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на парковці в Монако були помічені ультра-розкішні авто з України.

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