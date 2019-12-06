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6 грудня • оновлено в 12:20
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Як стати власником Tesla Cybertruck за $ 50

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Роджер Каплер не став чекати 2021 року і побудував Tesla Cybertruck власноруч.

Про це повідомляє портал Carscoops. Шанувальники Tesla не сидять склавши руки в очікуванні, коли їх улюблений виробник випустить Cybertruck. Один з фанів бренду і власник Tesla Model 3 вирішив побудувати власний екземпляр з використанням ... 3D-принтера.

Tesla Cybertruck

Tesla Cybertruck

carscoops.com

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Найдешевший пікап Tesla створили в Данії

Роджер Каплер взяв 3D-модель, яка була доступна онлайн, розділив її на кілька елементів і виготовив модель пікапа в масштабі 1:18 з працюючими світлодіодними лампами.

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Корпус масштабної моделі був надрукований на 3D-принтері в білому кольорі. Процес виготовлення зайняв близько доби непостредственно на друк, відшліфував форму і пофарбував в сріблястий колір, щоб модель в повній мірі відповідала презентованому шоу-кару. Для реалістичності скла виготовлені зі спеціального модельного пластика. Як передні, так і задні світлодіодні ліхтарі живляться від пари батарей типу АА, встановлених на моделі.

Tesla Cybertruck

Tesla Cybertruck

carscoops.com

За оцінками творця, крім часу на друк, на масштабну модель Tesla Cybertruck пішло близько 15 годин роботи і близько 50 доларів на матеріали: фарби, пластик, світлодіоди і батарейки.

Tesla Cybertruck Роджера Каплера забезпечений двома батарейками АА і світлодіодним підсвічуванням фар і ліхтарів

Tesla Cybertruck Роджера Каплера забезпечений двома батарейками АА і світлодіодним підсвічуванням фар і ліхтарів

carscoops.com

Tesla Cybertruck

Tesla Cybertruck

carscoops.com

Tesla Cybertruck

Tesla Cybertruck

carscoops.com

На 3D-друк Tesla Cybertruck в масштабі 1:18 пішли добу

На 3D-друк Tesla Cybertruck в масштабі 1:18 пішли добу

carscoops.com

Tesla Cybertruck

Tesla Cybertruck

carscoops.com

Модель Tesla Cybertruck обійшлася творцеві в 50 доларів

Модель Tesla Cybertruck обійшлася творцеві в 50 доларів

carscoops.com

Це рівно вдвічі менше, ніж внесок при оформленні замовлення на реальний пікап. Нагадаємо, що компанія Tesla вже отримала понад 250 тисяч замовлень, а серійне виробництво почнеться не раніше 2021 року. Але якщо ви хочете отримати самий "розкручений" автомобіль в новітній історії, нехай і в дещо менших масштабах, ви зможете виготовити його самостійно, отримавши доступ до 3D-принтера.

Як писав раніше OBOZREVATEL, Tesla поставить пікап в поліцію Дубая.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
електромобілі Tesla
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