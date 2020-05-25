Як стати власником нового авто і заощадити: просто про складне

АвтоОбоз розбирався, як стати власником новенької іномарки, не переплачуючи і навіть трохи економлячи.

Компанія Renault пропонує різні програми фінансування, які дозволяють зробити покупку авто максимально вигідною renault.ua

Пожвавленню ситуації на автомобільному ринку в Україні не може перешкодити навіть коронавірус. Українці все активніше купують нові авто завдяки зручним і вигідним фінансовим пропозиціям.

Статистика, штука вперта. З 2015 року бренд Renault утримує лідерство на українському автомобільному ринку. Тільки за минулий рік майже 17 тисяч українців стали щасливими володарями автомобілів цього французького бренду.

Renault Duster renault.ua

Цікаво, що за підсумками минулого року відразу три моделі Renault увійшли в ТОП-5 найпопулярніших моделей в Україні – Duster (5224 прим.), Logan (4497) і Sandero (3225).

Крім того, в минулому році модельну гамму поповнив оновлений Kadjar. Новинка зайняла гідне місце в сімействі кросоверів Renault, представлене такими популярними моделями, як Sandero Stepway, Captur, Duster і Koleos.

Renault Kadjar renault.ua

Чому українці обирають саме Renault ? По-перше, компанія пропонує широкий асортимент моделей на будь-який смак і гаманець. По-друге, продукція марки представлена у всіх регіонах країни. На сьогоднішній день в Україні працює 35 дилерських центрів Renault, здатних запропонувати покупцеві всебічну допомогу і підтримку. По-третє, компанія пропонує цікаві програми фінансування, які дозволяють зробити покупку авто максимально вигідною.

Ми вирішили самостійно розібратися і підрахувати, у що обійдеться покупка нового Renault Sandero. І результати нас приємно здивували.

Renault Sandero renault.ua

Розрахунок платежів за програмою Renault Bonus при стандартному методі погашення кредиту

Розрахунок платежів за програмою Renault Bonus obozrevatel.com

Таким чином, купуючи автомобіль за програмою Renault Bonus, ви фактично отримуєте автомобіль у розстрочку. А на зекономлені 524 грн можна відзначити вигідну покупку з сім'єю або в колі друзів. Але, це лише вершина айсберга переваг, які ви отримуєте в процесі покупки.

По-перше, вам не потрібно відразу виймати з сімейного бюджету всю суму, а тільки її половину. По-друге, всі розрахунки зафіксовані на термін кредитування в національній валюті, так що ви застраховані від коливань валютного курсу.

Придбання нового, а не старого авто – це вдале рішення з багатьох причин. Найголовніше – ви точно знаєте, що купуєте.

Renault Logan renault.ua

Новий автомобіль однозначно дешевше в повсякденній експлуатації, в тому числі завдяки економічним сучасним моторам. Більш того, по співвідношенню ціна-якість продукція Renault багато років займає лідируючі позиції в незалежних споживчих рейтингах. А заводська гарантія – у Renault це 3 роки або 100 тисяч км пробігу – і система Renault Assistance, дозволить надовго забути про технічні проблеми і додатковi витрати.

Як ми вже говорили вище, фінансова програма, яку пропонує компанія Renault дозволяє швидко і просто оформити покупку на вигідних умовах. Також, не варто забувати, що новий автомобіль не так швидко втрачає свою залишкову вартість.

Якщо ви ще сумніваєтеся в правильності такого рішення, запишіться on-line на тест-драйв на будь-який з автомобілів Renault у найближчого офіційного дилера, тим більше, що ця процедура займе у вас не більше 1 хвилини.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Renault готує новий кросовер.