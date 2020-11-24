Як складають нову Skoda Octavia: опубліковано унікальне відео

У мережі з'явилося відео, яке розкриває процес виробництва бестселера Skoda – моделі Octavia. Ролик зняли на головному заводі компанії в чеському Млада-Болеславі.

На відео, розміщеному на You-Tube-каналі OctaviaClub, можна побачити, як створюється Octavia – від "скелета" до фінальної перевірки продукту, зокрема проведення контрольного тест-драйву (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Щодня Skoda випускає понад тисячу нових "Октавія" Skoda

Щодня в Млада-Болеславі випускається 1150 моделей Octavia. На сьогодні Skoda виготовила понад 7,1 мільйона одиниць цього автомобіля.

Skoda Octavia 2 021. Skoda

Цікаво, що віднедавна на одній конвеєрній лінії з "Октавією" випускається електричний кросовер Enyaq iV: на день завод складає 350 таких автомобілів. Для цього виробник серйозно модернізував свій завод, інвестувавши в нього 32 млн євро.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що заряджена Skoda Octavia RS надійшла на службу в поліцію. Для цього машина отримала всі необхідні для цього атрибути.