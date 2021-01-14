Як швидко розморозити замок в авто: 6 простих лайфхаків

В очікуванні морозів АвтоОбоз підготував 6 простих порад, як швидко розморозити замок дверей автомобіля.

Перш ніж зайнятися відігріванням замка на водійських дверях, перевірте, можливо на пасажирських він не замерз. Якщо потрапити в салон через пасажирські двері вдалося, то не варто відразу ж намагатися відкрити водійські. Тим більше не варто застосовувати для цього грубу фізичну силу. Інакше ви можете пошкодити механізм замка, а також гумові ущільнювачі на дверях.

Розморозити замок взимку допоможуть спеціальні спреї, наприклад, WD-40 або його аналоги discountlockandkey.net

У разі, якщо вам вдалося вставити ключ до кінця, але замок все одно не повертається, спробуйте одночасно акуратно обертати ключ вправо-вліво та легко постукувати по дверях біля замка. Якщо ви відчуваєте, що з кожним рухом амплітуда обертання збільшується, значить, замок незабаром відкриється.

Якщо ключ не вставляється, то в цьому випадку необхідно відігріти замок одним з нижче перерахованих способів:

# 1: ретельно нагріти ключ можна за допомогою запальнички або опустивши жало ключа у окріп. У першому випадку важливо не розплавити пластикові частини ключа, у другому, – щоб вода не потрапила всередину корпусу та не пошкодила електроніку,.

Якщо під рукою є запальничка, можна нагріти ключ з її допомогою i.ytimg.com

# 2: якщо на стоянці є інші автолюбителі, попросіть прикурювач. Розжарте його до червоного кольору та, висунувши нагрівальний елемент, притисніть на 20-30 секунд до личинки замка. Робіть це потрібно дуже акуратно, щоб не обпектися та не пошкодити хромоване покриття личинки.

Якщо конструкція замку дозволяє, можна скористатися прикурювачем, узятим у колеги по стоянці obozrevatel.com

# 3: якщо машина стоїть близько до будинку, можна скористатися феном. Направляти гаряче повітря на замок слід короткочасно та на мінімальній потужності. Інакше можна пошкодити лакофарбне покриття.

Для розігріву замку можна скористатися феном blog.mercedesbenzraleigh.com

# 4: як альтернатива фену можна скористатися грілкою, приклавши її до замка, але в жодному разі не поливайте замок окропом з грілки.

# 5: скористайтеся спеціальним спреєм або рідиною для розморожування замків. Якщо її немає, то можна використовувати звичайний санітайзер.

Якщо спеціальної рідини для розморожування немає, то можна скористатися санітайзер obozrevatel.com

# 6 скористатися брелоком-розморожувачем. Він має висувне жало, що нагрівається двома батарейками, розташованими у корпусі. До недоліків як спрею, так і брелока-нагрівача належить необхідність постійно носити їх із собою.

Висуване жало "де-айсера" нагрівається за допомогою двох пальчикових батарейок у корпусі пристрою gosodirect.net

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