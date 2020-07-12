Як ще 30 років тому Opel Kadett став електромобілем

Сьогодні компанія Opel взяла посилений курс на електрифікацію – в її модельному ряді вже є кілька електрокарів, таких як Ampera-e, Corsa-e та Mokka-e (останні дві ось-ось вийдуть на ринок). Однак мало хто знає, що свою першу "електричку" для народу культовий німецький виробник випустив ще 30 років тому – у 1991 році.

Ім'я цього автомобіля – Opel Impuls I. А побудований він був на базі, мабуть, найвідомішою моделі бренду – Kadett.

Opel Impuls I. Фото: autobild.de

З розробкою Impuls I Опелю допоміг енергетичний концерн RWE та виробник акумуляторів SAFT. Цей автомобіль був призначений виключно для міських поїздок, оскільки він був істотно обмежений у запасі ходу. Машина приводилася в рух мотором потужністю 22 к.с., який харчувався від нікель-кадмієвої батареї з рідинним охолодженням ємністю 14,3 кВтг. З такою АКБ седан міг долати до 80 км шляху, а заряджався акумулятор за 5 годин. Не густо, зате в арсеналі була система рекуперації енергії.

Opel Impuls I. Фото: autobild.de

Opel Impuls I. Фото: autobild.de

Оскільки електрокар створювався не з нуля, а на базі існуючої моделі, його розробникам довелося добряче попотіти на проектуванням. Зокрема, акумулятори батареї були розділені на блоки і розкидані по всій машині – спереду, під капотом та підлогою багажника. Таке рішення, крім іншого, було втілено для ідеального розподілу маси між осями.

Opel Impuls I. Фото: autobild.de

Максимальна швидкість Opel Kadett Impuls I становила 100 км/год, але, що цікаво, німці не вказували, за скільки секунд машина розганялася до цієї позначки (відомий лише час прискорення від 0 до 50 км/год– вын становив 10 секунд). Вочевидь, Impulse I був дуже повільним авто, якщо врахувати, що його потужність становила 22 к.с. при загальній вазі близько 1000 кг.

Opel Impuls I. Фото: autobild.de

Opel Impuls I. Фото: autobild.de

Автомобіль був виготовлений в якості прототипу, і оскільки його виробництво було дорогим, а характеристики мізерними, на конвеєр він так і відправився. До речі, схожим чином склалася доля у електричного Mercedes 190, про який OBOZREVATEL не так давно розповідав в цьому матеріалі.