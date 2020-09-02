Як розмитнити "євробляху" в Україні: покрокова інструкція

Стас Сіділєв Новини 17:35, 2.09.2020 Оновлено: 18:03, 2.09.2020

Автомобіль, який використовується на території України на постійній основі, має отримати вітчизняну реєстрацію. При цьому почати митне оформлення авто на іноземній реєстрації необхідно протягом 24 годин після ввезення.

Розмитнення і реєстрація транспортного засобу із закордонними номерами починається з підготовки необхідного пакету документів:

  • паспорт громадянина України;

  • ідентифікаційний код;

  • водійське посвідчення;

  • митна декларація;

  • документ, який підтверджує право власності на ТЗ;

  • техпаспорт;

  • документ, який підтверджує вартість ТЗ.

Потім транспортний засіб вирушає до митниці, яка розташована найближче до місця реєстрації власника авто. Там же необхідно уточнити пакет документів, щоб бути впевненим у правильній підготовці до процедури реєстрації. Це може зайняти до 10 днів. Після цього власник отримає номерні знаки та новий техпаспорт.

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL повідомляв про штрафи за їзду на нерозмитнених авто.

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